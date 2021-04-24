Каждая пара мечтает о том, чтобы важнейший день в их жизни прошел идеально. Однако, как бы хорошо свадьба не была спланировано, не обойдется и без сюрпризов, которых никто не ожидал.

Как хорошо, что на таких важных событиях фотографы ловят каждый шаг молодожен. Ведь потом они могут посмеяться со всех неудобных и смешных моментов, которые произошли на свадьбе. Некоторые пары просто не могут наслаждаться этими фото одни, поэтому делятся ими в сети. Мы сделали подборку веселых фото, которые доказывает, что на свадьбе может случиться абсолютно все. Читайте также: Блогерша шокировала своими детскими фото: она похожа на монстра с кино Мишка тоже захотел попасть на фотосессию Фото Reddit DrBaumli Очень эмоциональное фото у водоема Фото imgur Усатый бандит немного испортил кадр молодоженам Фото imgur Худший сон любой невесты Фото brightside Нет, только не свадебный торт! Фото imgur "Я так активно танцевал, что порвал штаны" Фото Twitter Jeff Grass Настоящая свадьба в воде Фото imgur Вот это кадр поймал фотограф! Фото Twitter Julie Davies "Когда фотосессия превращается в погоню" Фото інстаграм @fotograf.rastislavcedzo Жениху весело, а вот его жене – не очень Фото imgur Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO Минута славы для мужчины на фоне Фото imgur "Я просто пытался быть романтичным и вынести свою жену на руках" Фото Twitter @patman_vs_robin Неожиданные гости на фотосессии Фото imgur Не пропустите: 15 вещей, на которых время оставило свой отпечаток: фото вас удивят "Мы с мужем поженились на заднем дворе, и это мое любимое фото с того дня" Фото Reddit @Zombiebelle Опять что-то пошло не так и все друзья молодоженов оказались в воде Фото imgur