Этого никто не ожидал: 15 самых неожиданных свадебных фото
Каждая пара мечтает о том, чтобы важнейший день в их жизни прошел идеально. Однако, как бы хорошо свадьба не была спланировано, не обойдется и без сюрпризов, которых никто не ожидал.
Источник:24 канал
Как хорошо, что на таких важных событиях фотографы ловят каждый шаг молодожен. Ведь потом они могут посмеяться со всех неудобных и смешных моментов, которые произошли на свадьбе. Некоторые пары просто не могут наслаждаться этими фото одни, поэтому делятся ими в сети. Мы сделали подборку веселых фото, которые доказывает, что на свадьбе может случиться абсолютно все.
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Мишка тоже захотел попасть на фотосессию
Фото Reddit DrBaumli
Очень эмоциональное фото у водоема
Фото imgur
Усатый бандит немного испортил кадр молодоженам
Фото imgur
Худший сон любой невесты
Фото brightside
Нет, только не свадебный торт!
Фото imgur
"Я так активно танцевал, что порвал штаны"
Фото Twitter Jeff Grass
Настоящая свадьба в воде
Фото imgur
Вот это кадр поймал фотограф!
Фото Twitter Julie Davies
"Когда фотосессия превращается в погоню"
Фото інстаграм @fotograf.rastislavcedzo
Жениху весело, а вот его жене – не очень
Фото imgur
Минута славы для мужчины на фоне
Фото imgur
"Я просто пытался быть романтичным и вынести свою жену на руках"
Фото Twitter @patman_vs_robin
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Фото imgur
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Фото imgur
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