Цього ніхто не очікував: 15 найбільш несподіваних весільних фото
Кожне подружжя мріє про те, щоб найважливіший день у їх життя пройшов ідеально. Проте, як би добре весілля не було сплановано, не обійдеться й без сюрпризів, яких ніхто не очікував.
Джерело:24 канал
Як добре, що на таких важливих подіях фотографи ловлять кожен крок наречених. Адже потім вони можуть посміятись з усіх незручних та кумедних моментів, які трапились на весіллі. Деякі пари просто не можуть насолоджуватись цими фото наодинці, тому діляться ними в мережі. Ми зробили добірку веселих фото, які доводить, що на весіллі може трапитися абсолютно все.
Читайте також: Блогерка шокувала своїми дитячими фото: вона схожа на монстра із кіно
Ведмедик також захотів потрапити на фотосесію
Фото Reddit DrBaumli
Дуже емоційне фото біля водойми
Фото imgur
Вусатий бешкетник трохи зіпсував кадр молодятам
Фото imgur
Найгірший сон будь-якої нареченої
Фото brightside
Ні, тільки не весільний торт!
Фото imgur
"Я так активно танцював, що порвав штани"
Фото Twitter Jeff Grass
Справжнє весілля у воді
Фото imgur
Оце так кадр підловив фотограф!
Фото Twitter Julie Davies
"Коли фотосесія перетворюється на погоню"
Фото інстаграм @fotograf.rastislavcedzo
Нареченому весело, а ось його дружині – не дуже
Фото imgur
Хвилина слави для чоловіка на фоні
Фото imgur
"Я просто намагався бути романтичним і винести свою дружину на руках"
Фото Twitter @patman_vs_robin
Не пропустіть: 15 речей, на яких час залишив свій відбиток: фото вас здивують
Несподівані гості на фотосесії
Фото imgur
"Ми з чоловіком одружилися на задньому дворі, і це моє улюблене фото з того дня"
Фото Reddit @Zombiebelle
Знову щось пішло не так і всі друзі молодят опинились у воді
Фото imgur
Поділитися новиною