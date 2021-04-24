Кожне подружжя мріє про те, щоб найважливіший день у їх життя пройшов ідеально. Проте, як би добре весілля не було сплановано, не обійдеться й без сюрпризів, яких ніхто не очікував.

Як добре, що на таких важливих подіях фотографи ловлять кожен крок наречених. Адже потім вони можуть посміятись з усіх незручних та кумедних моментів, які трапились на весіллі. Деякі пари просто не можуть насолоджуватись цими фото наодинці, тому діляться ними в мережі. Ми зробили добірку веселих фото, які доводить, що на весіллі може трапитися абсолютно все. Читайте також: Блогерка шокувала своїми дитячими фото: вона схожа на монстра із кіно Ведмедик також захотів потрапити на фотосесію Фото Reddit DrBaumli Дуже емоційне фото біля водойми Фото imgur Вусатий бешкетник трохи зіпсував кадр молодятам Фото imgur Найгірший сон будь-якої нареченої Фото brightside Ні, тільки не весільний торт! Фото imgur "Я так активно танцював, що порвав штани" Фото Twitter Jeff Grass Справжнє весілля у воді Фото imgur Оце так кадр підловив фотограф! Фото Twitter Julie Davies "Коли фотосесія перетворюється на погоню" Фото інстаграм @fotograf.rastislavcedzo Нареченому весело, а ось його дружині – не дуже Фото imgur Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO Хвилина слави для чоловіка на фоні Фото imgur "Я просто намагався бути романтичним і винести свою дружину на руках" Фото Twitter @patman_vs_robin Не пропустіть: 15 речей, на яких час залишив свій відбиток: фото вас здивують Несподівані гості на фотосесії Фото imgur "Ми з чоловіком одружилися на задньому дворі, і це моє улюблене фото з того дня" Фото Reddit @Zombiebelle Знову щось пішло не так і всі друзі молодят опинились у воді Фото imgur