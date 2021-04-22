15 речей, на яких час залишив свій відбиток: фото вас здивують
Ми часто говоримо, що час летить непомітно. Діти дорослішають, а батьки стають старішими - нам важко відразу побачити повільні зміни у людях. Проте варто лише поглянути на речі, якими ми роками користуємось, і відразу стає очевидним, що час не шкодує нікого й нічого.
Джерело:Reddit
Користувачі Reddit озирнулись і помітили, як сильно з роками змінились їх улюблені речі чи місця. Вони поділились своїми спостереженням, а ми відібрали для вас 15 найкращих порівнянь. Ви здивуєтесь, яким невблаганним буває час і які цікаві відбитки він часом лишає на звичних речах.
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"Підлога мого перукаря. Він завжди працював один і використовував одне й те ж крісло"
Фото Reddit Yennzern
"Я купив обидва ці капелюхи одночасно. Той, що ліворуч, носили майже щодня в армії та в спортзалі. Той, що справа, не ношений."
Фото Reddit standardnameline
"Ніж, яким користувався мій прадід, потім бабуся, а потім її дочки"
Фото Reddit MrPhi
"Це однакові книгаи, тільки одну читали, і вона потрапила під дощ, інша – абсолютно нова"
Фото Reddit pukedad
"Мій батько носив цей срібни долар у своїй кишені кожного дня протягом 60 років"
Фото Reddit yup_another_smith
На цій лавці роками різні люди очікували на потяг
Фото Reddit T_Elli
"Нога Святого Петра у Ватикані після того, як її століттями торкалися паломники"
Фото Reddit Contrariwise2
"Щітка, якою користувались 20 років, і нова"
Фото Reddit IeuanE
"Сходи у Петрі, Йорданія"
Фото Reddit Mistahh_Jones
"Кришка каналізаційного люка на тротуарі на одній з вулиць Нью-Йорка"
Фото Reddit victototototoria
Зліва – купюри, які вже були в обігу, справа – зовсім новенька пачка
Фото Reddit damn_jexy
"Нам з братом купили ведмедиків, коли ми народилися. Мій трохи побитий життям"
Фото Reddit Bedheadredhead30
"Сходи у будинку Рембрандта в Амстердамі"
Фото Reddit rebeccabernie_
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"Пульт справа лежав у кімнаті для курців"
Фото Reddit cperkins3362
"Запальничка Zippo 1995 року"
Фото Reddit nothing_fancy21
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