Ми часто говоримо, що час летить непомітно. Діти дорослішають, а батьки стають старішими - нам важко відразу побачити повільні зміни у людях. Проте варто лише поглянути на речі, якими ми роками користуємось, і відразу стає очевидним, що час не шкодує нікого й нічого.

Користувачі Reddit озирнулись і помітили, як сильно з роками змінились їх улюблені речі чи місця. Вони поділились своїми спостереженням, а ми відібрали для вас 15 найкращих порівнянь. Ви здивуєтесь, яким невблаганним буває час і які цікаві відбитки він часом лишає на звичних речах. Читайте також: Незвичайне захоплення: 20 дивних колекцій людей, які вас здивують – фото "Підлога мого перукаря. Він завжди працював один і використовував одне й те ж крісло" Фото Reddit Yennzern "Я купив обидва ці капелюхи одночасно. Той, що ліворуч, носили майже щодня в армії та в спортзалі. Той, що справа, не ношений." Фото Reddit standardnameline "Ніж, яким користувався мій прадід, потім бабуся, а потім її дочки" Фото Reddit MrPhi "Це однакові книгаи, тільки одну читали, і вона потрапила під дощ, інша – абсолютно нова" Фото Reddit pukedad "Мій батько носив цей срібни долар у своїй кишені кожного дня протягом 60 років" Фото Reddit yup_another_smith На цій лавці роками різні люди очікували на потяг Фото Reddit T_Elli "Нога Святого Петра у Ватикані після того, як її століттями торкалися паломники" Фото Reddit Contrariwise2 "Щітка, якою користувались 20 років, і нова" Фото Reddit IeuanE "Сходи у Петрі, Йорданія" Фото Reddit Mistahh_Jones "Кришка каналізаційного люка на тротуарі на одній з вулиць Нью-Йорка" Фото Reddit victototototoria Зліва – купюри, які вже були в обігу, справа – зовсім новенька пачка Фото Reddit damn_jexy "Нам з братом купили ведмедиків, коли ми народилися. Мій трохи побитий життям" Фото Reddit Bedheadredhead30 Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO "Сходи у будинку Рембрандта в Амстердамі" Фото Reddit rebeccabernie_ Цікаво: Не треба сумувати: 15 зворушливих фото, які змусять вас усміхнутися "Пульт справа лежав у кімнаті для курців" Фото Reddit cperkins3362 "Запальничка Zippo 1995 року" Фото Reddit nothing_fancy21