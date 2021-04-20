Якщо вас переповнює втома чи негатив – поставте все на паузу! Візьміть теплий чайок, вмощуйтеся по зручніше і поїхали відпочивати разом із нашою добіркою.

Ми зібрали для вас 15 позитивних історій у фотографіях, які піднімуть настрій навіть у найсумніший день. Не забувайте, що у світі кожного дня відбувається значно більше позитивних речей, ніж негативних. Зараз ви це побачите!

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"Так наш 17-річний кіт та 16-річний пес чекають, коли син повернеться додому"

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"Перше селфі, яке зробив дідусь на моєму телефоні"

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"Наша кітка народила за два дні після того, як народилася наша дівчинка. Тепер маленька киця кожного разу прилізає до нашої дитинки, коли є можливість. Думаю, вони стануть чудовими друзями"

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"Сьогодні 2 роки, як я не вживаю алкоголь і наркотики. Я думала, що цей день ніколи не настане"

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Очікують на улюблену іграшку!

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"Цей маленький хлопець прилетів, щоб привітатися зі мною"

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Дідусь вперше зустрів внука

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"Мій тато зробив маленьку доріжку із солі від моєї машини до входу на роботу, щоб я, його 38-річна дочка, не впала"

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"Колега зв’язала мені шапочку та шарф, бо побачила, що я щодня їду на роботу велосипедом"

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Батько зустрівся із глухим та сліпим песиком після року карантину

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Моя 103-річна прабабця та моя 2-місячна дочка

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"Я 10 років збирала гроші на будиночок в лісі. Було багато невдач, я 1,5 року жила в трейлері з двома дітьми. Але зараз мій дім готовий, і я просто щаслива!"

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"Моя 88-річна бабуся страждає на деменцію. Але вона ніколи не забувала, як малювати"

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"Радий, що мені вдалося зробити таке прекрасне фото з моїм найкращим другом"

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"Я ненавиділа себе все життя, була захоплена азіатськими стандартами краси, яких мені не досягнути. Сьогодні я кинула дурну дієту, перестала голодувати та ненавидіти себе. Сьогодні я надягнула перший кроп-топ і відчуваю себе найкрасивішою дівчиною в цьому світі"

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