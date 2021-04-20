Если вас переполняет усталость или негатив – поставьте все на паузу! Возьмите теплый чаек, усаживайтесь поудобнее и поехали отдыхать вместе с нашей подборкой.

Мы собрали для вас 15 положительных историй в фотографиях, которые поднимут настроение даже в самый грустный день. Не забывайте, что в мире каждый день происходит гораздо больше позитивных вещей, чем негативных. Сейчас вы это увидите!

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"Так наш 17-летний кот и 16-летний пес ждут, когда сын вернется домой"

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"Первое селфи, которое сделал дедушка на моем телефоне"

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"Наш котик родила через два дня после того, как родилась наша девочка. Теперь маленькая киса каждый раз вылезает к нашему ребенку, когда есть возможность. Думаю, они станут прекрасными друзьями"

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"Сегодня 2 года, как я не употребляю алкоголь и наркотики. Я думала, что этот день никогда не наступит"

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Ждут любимую игрушку!

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"Этот маленький парень прилетел, чтобы поздороваться со мной"

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Дедушка впервые встретил внука

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"Мой папа сделал маленькую дорожку из соли от моей машины до входа на работу, чтобы я, его 38-летняя дочь, не упала"

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"Коллега связала мне шапочку и шарф, потому что увидела, что я каждый день еду на работу на велосипеде"

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Отец встретился с глухой и слепой собачкой после года карантина

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Моя 103-летняя прабабушка и моя 2-месячная дочь

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"Я 10 лет собирала деньги на домик в лесу. Было много неудач, я 1,5 года жила в трейлере с двумя детьми. Но сейчас мой дом готов, и я просто счастлива!"

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"Моя 88-летняя бабушка страдает деменцией. Но она никогда не забывала, как рисовать"

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"Рад, что мне удалось сделать такое прекрасное фото с моим лучшым другом"

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"Я ненавидела себя всю жизнь, увлекалась азиатскими стандартам красоты, которых мне не достичь. Сегодня я бросила глупую диету, перестала голодать и ненавидеть себя. Сегодня я надела первый кроп-топ и чувствую себя самой красивой девушкой в ​​этом мире"

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