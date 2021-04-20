Невеста надела особое свадебное платье, на котором "засветила" свой неожиданный секрет. Многие люди были шокированы такой изюминкой от молодой девушки.

Фотографии невесты в свадебном платье стали вирусными в социальной сети Facebook. Женщина удивила многих комментаторов своей необычной татуировкой, которуя вообще сложно представить.

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Свадебное платье удачно подчеркнуло интересную татуировку, "набитую" на груди невесты. Она похоже на два смайлика, которые "соединяются" своеобразным ремешком за плечами женщины. Эта композиция выглядит действительно необычно, но оригинально!

Интересная татуировка невесты / Фото Facebook

Пользователи Facebook были удивлены от такой неожиданной татуировки. Они оставили много неоднозначных комментариев относительно такого боди-арта.

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"Я не уверен, что когда-нибудь хотел увидеть девушку голой по совершенно несексуальных причинах".

"Мне нужно увидеть татуировку полностью. Неужели ее грудь – это просто желтый смайлик?"

"Честно говоря, я просто хотел бы знать, как полностью выглядит татуировка".

"Тот, кто сделал ей такую ​​татуировку, не имеет права работать в этой сфере".​

Татуировка похожа на смайлик / Фото Facebook

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Впрочем, многие комментаторы убеждены, что это абсолютно нормально. Ведь девушка сама решает, что делать со своим телом. И никто не имеет права ее из-за этого обижать.