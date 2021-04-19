Мы ежедневно волнуемся из-за работы, боимся за близких, комплексуем из-за своей внешности и жалеем о каких-то ошибках прошлого. На самом деле в нашей жизни не так много действительно важных вещей, из-за которых стоит волноваться. Все остальное - мелочи, о которых стоит забыть.

Мы составили для вас список вещей, о которых точно не стоит беспокоиться, если вы хотите с позитивом смотреть на жизнь. Не тратьте на это свое время, энергию и нервы, ведь именно так поступают по-настоящему счастливы и мудрые люди.

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1. Ожидания близких

Мама хочет, чтобы вы закончили магистратуру, папа – видит вас офисным работником, а бабушка уже не дождется вашего бракосочетания. И это все постоянно давит на вас. Однако счастливые люди понимают, что они не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям, а отвечать должны только перед собой.

2. О своей правоте

Сколько людей – столько и мнений. Поэтому не стоит тратить силы на то, чтобы убедить в чем-то человека, который даже не хочет вас слушать и не готова к аргументам. Не переживайте из-за того, что у кого мировоззрение отличается от вашего.

Не тратьте время на бесполезные дискуссии / Фото Unsplash

3. Сравнение себя с другими

Помните о том, что у каждого человека своя история успехов и неудач. Превращайте эти истории в ценные уроки. Равняться стоит только на себя в прошлом, а развиваться – в своем темпе, не оглядываясь на других людей.

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4. Что о вас думают другие

Это, наверное, самое важное правило, ведь все мы обращаем внимание на мнение других людей. Этого не избежать, однако мудрый человек знает, что только ему решать, как прожить свою жизнь. Такой человек не боится бросать вызов обществу, пробовать что-то новое, отличаться от других. Это не может нравиться всем – и это нормально.

5. Слухи о вас

Счастливые люди не обращают внимания на то, что о них говорят за спиной. К тому же они и сами не сплетничают, потому что им просто неинтересно копаться в личной жизни других людей. Заполняйте свои дни счастливыми моментами, чтобы вам было интересно только вашу жизнь.

Не обращайте внимание на сплетни и не сплетничайте сами / Фото Unsplash

6. Обиды и месть

Любое оскорбление вредит только вам, а не человеку, который вас обидел. Месть также не заставит вас чувствовать себя спокойно. Вам будет гораздо легче двигаться вперед и строить счастливые отношения без тяжелых обид на душе.

7. Ошибки прошлого

Нет смысла снова и снова переживать ситуации в прошлом. Обдумайте свои ошибки, сделайте выводы и постарайтесь отпустить их или использовать как мотивацию для роста. Не зацикливайтесь на неудачах.

Не стоит постоянно вспоминать об ошибках прошлого / Фото Pexels

8. О неудачах заранее

Любой провал – это жизненный опыт, поэтому ошибок не стоит бояться. Человек, который заблаговременно переживает о неудачах, рискует так и не сделать первый шаг, а остаться в плену своих страхов.

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9. Возраст

Многим людям трудно принять в себя возрастные изменения. Не волнуйтесь из-за этого, ведь взросление и старение – неотвратимый процесс. А если помолодеть нельзя, то почему бы не начать наслаждаться своим возрастом?

Наслаждайтесь своим возрастом / Фото Unsplash

10. Совершенство во всем

Не волнуйтесь, если у вас что-то не получается абсолютно идеально. Достичь идеала в фигуре, в работе или в любой сфере своей жизни - просто невозможно. С этим стоит смириться и просто пытаться делать свое дело как можно лучше и с удовольствием.