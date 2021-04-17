Ссориться правильно: 3 простые техники для решения конфликтов
Ссоры могут случиться в любой паре, какими бы идеальными ни были отношения. Эксперт научит вас управлять конфликтами, чтобы обычные разногласия не переросли в скандал на грани разрыва.
Источник:Новое время
Психотерапевт Геннадий Мустафаев считает, что конструктивно разрешать конфликты – это навык, которым может овладеть каждый. Важно лишь желание: "Если семейная пара умеет разговаривать о своих сложностях, желаниях и потребностях, она может пройти через любые препятствия".
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Если градус конфликта нарастает, важно отстраниться друг от друга и дать себе время все обдумать. Однако не стоит пытаться избежать ссоры или оттянуть ее, отмечает эксперт. В семейных кризисах нет ничего страшного, если вы готовы спокойно сесть и поговорить. А чтобы такой разговор не перешел в ссору на повышенных тонах, психотерапевт дает три эффективных техники для решения конфликта.
Сначала – преимущества
Не начинайте разговор сразу с претензий. Делайте упор на позитив. Партнер должен знать, что вам важно дойти до компромисса, а не просто поссориться. Хорошо будут звучать такие слова: "Ты очень важный для меня человек", "Я так сильно тебя люблю", "Я ценю наши с тобой отношения" и другие.
Лучше спокойно поговорить, а не ссориться / Фото Unsplash
И только потом конкретно назовите причину своего недовольства, без обид: "Мне не нравится, что вчера ты ...", "Сегодняшняя ситуация меня тревожит" и другие. Главное искренне выразить все, что у вас на душе.
Говорите о себе
Речь идет о так называемом "Я-сообщение", когда мы говорим о недовольстве через свои эмоции. Сравните: "Ты меня обидел, ты виноват в этом" и "Я чувствую себя униженной из-за твоих слов". Первым предложением вы как бы заранее обвиняете человека, упрекаете его. Второе же помогает партнеру понять ваши эмоции и поставить себя на ваше место.
Не обвиняйте любимого, а говорите о своих эмоциях / Фото Unsplash
Правильная формулировка
Важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы строите свои высказывания. Вы можете воспользоваться следующей конструкцией, чтобы донести до партнера, что именно вас не устраивает и как вам действовать дальше:
- В первой часть скажите конкретно, как человек вас обидел, вывел и т.д.: "Я хочу обсудить вчерашнюю ситуацию", "Для меня стало неожиданностью, что ты ...", "Сегодня у нас была очень резкий разговор о ..." и так далее. Покажите свое недовольство.
- Во второй части так же так же конкретно выскажите свои чувства, что происходит с вами сейчас или во время конфликта: "Когда ты так делаешь, мне не нравится / я нервничаю / я волнуюсь..", "Я тогда была очень раздражена", "Ты делаешь мне больно такими действиями "
- И напоследок скажите, как бы вам хотелось, чтобы партнер действовал в таких ситуациях, высказывался или чтобы такой ситуации вообще не случалось. Говорите об этом партнеру прямо, ведь он может и не знать, что сделал что-то не так. Подскажите ему, как с вами стоит себя вести, чтобы он не строил догадки и не искажал ваши слова.
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