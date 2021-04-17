Ссоры могут случиться в любой паре, какими бы идеальными ни были отношения. Эксперт научит вас управлять конфликтами, чтобы обычные разногласия не переросли в скандал на грани разрыва.

Психотерапевт Геннадий Мустафаев считает, что конструктивно разрешать конфликты – это навык, которым может овладеть каждый. Важно лишь желание: "Если семейная пара умеет разговаривать о своих сложностях, желаниях и потребностях, она может пройти через любые препятствия".

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Если градус конфликта нарастает, важно отстраниться друг от друга и дать себе время все обдумать. Однако не стоит пытаться избежать ссоры или оттянуть ее, отмечает эксперт. В семейных кризисах нет ничего страшного, если вы готовы спокойно сесть и поговорить. А чтобы такой разговор не перешел в ссору на повышенных тонах, психотерапевт дает три эффективных техники для решения конфликта.

Сначала – преимущества

Не начинайте разговор сразу с претензий. Делайте упор на позитив. Партнер должен знать, что вам важно дойти до компромисса, а не просто поссориться. Хорошо будут звучать такие слова: "Ты очень важный для меня человек", "Я так сильно тебя люблю", "Я ценю наши с тобой отношения" и другие.

Лучше спокойно поговорить, а не ссориться / Фото Unsplash

И только потом конкретно назовите причину своего недовольства, без обид: "Мне не нравится, что вчера ты ...", "Сегодняшняя ситуация меня тревожит" и другие. Главное искренне выразить все, что у вас на душе.

Говорите о себе

Речь идет о так называемом "Я-сообщение", когда мы говорим о недовольстве через свои эмоции. Сравните: "Ты меня обидел, ты виноват в этом" и "Я чувствую себя униженной из-за твоих слов". Первым предложением вы как бы заранее обвиняете человека, упрекаете его. Второе же помогает партнеру понять ваши эмоции и поставить себя на ваше место.

Не обвиняйте любимого, а говорите о своих эмоциях / Фото Unsplash

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Правильная формулировка

Важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы строите свои высказывания. Вы можете воспользоваться следующей конструкцией, чтобы донести до партнера, что именно вас не устраивает и как вам действовать дальше: