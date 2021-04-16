Окружение сильно влияет на формирование личности. Одни люди способны вдохновлять нас на великие свершения, другие - тянут на дно, а после встречи с ними настроение портится безвозвратно. Общение с ними нужно прекратить.

О типах людей, которых не должно быть в нашей жизни, подробнее рассказывает Ирина Зайцева, завуч Школы леди реалити "Від пацанки до панянки" на Новом канале и коуч личностного роста. Она считает, что окружение может влиять на человека до мелочей. Даже то, как мы говорим, жестикулируем и ведем себя, формируется под влиянием людей, с которыми мы проводим много времени: "Иногда, чтобы решить какую-то проблему, достаточно просто поменять окружение".

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Люди, которые тянут вас назад

Эксперт признается, что всегда нужно иметь перед собой положительный пример, чтобы дойти к успеху:

Одна из моих любимых поговорок: "Если вы в комнате самый умный, значит, вы не в той комнате". К целям идти легче, когда есть за кем тянуться

Однако время мы и сами не замечаем, что наше окружение не мотивирует нас, а совсем наоборот.

7 типов людей

Поговорим подробнее о каждом типе токсичных людей. А иногда в одном человеке может умещаться сразу несколько типов! Стоит только присмотреться, чтобы четко определить, с какими лицами лучше никогда не иметь дела. Возможно, вы узнаете здесь кого-то из своего окружения?

1. Вечный критик

Конструктивная критика от мастера своего дела – это всегда ценно. Однако такие люди не дадут вам полезный советы, ведь они просто всем всегда недовольны. Вы не дождетесь от них похвалы, а вот придирчивых комментариев по любого вашего занятия будет очень много.

От критикана не дождешься похвалы / Фото Freepik

2. Надзиратель

Встречали в компании человека, который стремится набрать на себя как можно больше процессов, всех контролировать и делать только так, как считает нужным? Вот от таких контроллеров желательно держаться подальше. Такой человек никогда не идет на компромиссы и работать или дружить с ним очень трудно.

3. Завистник

С такими людьми можно не делиться своими успехами, ведь они вряд ли будут радоваться вместе с вами. Кроме того, такие люди могут быть достаточно коварными. В худшем случае они могут специально препятствовать вам, чтобы насладиться вашей неудачей.

Завистливых людей стоит опасаться / Фото Pexels

4. Нытик

Всем нам иногда хочется поплакаться родному человеку, пожаловаться на тяжелый день или проблему и получить поддержку. Однако для нытиков вся жизнь – это сплошное страдание, в котором нет ничего светлого. Они не ждут от вас советов, им просто надо пожаловаться. Постоянно общаться с такими людьми морально довольно трудно.

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5. Сплетник

Личные границы для таких людей – просто красивые слова. Они тяготеют к чужим секретам и совершенно не умеют держать язык за зубами. Сплетник в компании может всех рассорить и выдать самые сокровенные вещи, о которых узнал. Таким людям совсем нельзя доверять

Сплетник может выдать все ваши секреты / Фото Unsplash

6. Жертва

Во всех своих бедах такой человек будет искать виновного на стороне. Даже если она споткнулась на пустой дороге, виновным будет вон тот парень, который шел рядом. Им трудно взять ответственность за свою жизнь и они всегда будут пытаться найти кого-то, кто решал бы их проблемы.

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Лицемер

Вы никогда не узнаете, что у лицемера на уме, ведь он постоянно играет какую-то роль. В лицо он может вам мыло улыбаться и шутить, а за спиной обсуждать и сплетничать.

Эксперт советует ограничить свое общение с такими людьми. Если после встречи с человеком вы чувствуете себя плохо, то не бойтесь себе в этом признаться и выйти из этих токсичных отношений: "Обязательно делайте анализ ошибок и с новым опытом и мудростью создавайте более счастливые отношения", – говорит Ирина Зайцева