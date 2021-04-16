Оточення сильно впливає на формування особистості. Одні люди здатні надихати нас на великі звершення, інші ж - тягнуть на дно, а після зустрічі з ними настрій псується безповоротно. Спілкування з ними потрібно припинити.

Про типи людей, яких не повинно бути у нашому житті, детальніше розповідає Ірина Зайцева, завуч Школи леді реаліті "Від пацанки до панянки" на Новому каналі та коуч особистісного зростання. Вона вважає, що оточення може впливати на людину до найменших дрібниць. Навіть те, як ми говоримо, жестикулюємо та поводимося, формується під впливом людей, з якими ми проводимо багато часу: "Іноді, щоб розв'язати якусь проблему, досить просто поміняти оточення".

Читайте також: Зараз саме час: 7 ознак того, вам пора змінити роботу – поради експертки

Люди, які тягнуть вас назад

Експертка зізнається, що завжди потрібно мати перед собою позитивний приклад, щоб дійти до успіху:

Одна з моїх улюблених приказок: "Якщо ви в кімнаті найрозумніший, значить, ви не в тій кімнаті". До цілей йти легше, коли є за ким тягнутися

Проте часом ми й самі не помічаємо, що наше оточення не мотивує нас, а зовсім навпаки.

7 типів людей

Поговоримо детальніше про кожен тип токсичних людей – усі вони мають свої ознаки. А інколи в одній людина може вміщатись аж кілька типів! Варто лише придивитися, щоб чітко визначити, з якими особами краще ніколи не мати справи. Можливо, ви впізнаєте тут когось зі свого оточення?

Вічний критик

Конструктивна критика від майстра своєї справи – це завжди цінно. Проте такі люди не дадуть вам корисної поради, адже вони просто всім завжди не задоволені. Ви не дочекаєтесь від них похвали, а ось в'їдливих коментарів щодо будь-якого вашого заняття буде без ліку.

Від критикана не дочекаєшся похвали / Фото Freepik

Наглядач

Зустрічали у компанії людину, яка прагне набрати на себе якомога більше процесів, усіх контролювати та чинити лише так, як вважає за потрібне? Ось від таких контролерів бажано триматись якомога далі. Така людина ніколи не йде на компроміси й працювати чи дружити з нею дуже важко.

Заздрісник

З такими людьми годі й ділитися своїми успіхами, адже вони навряд чи радітимуть разом з вами. Крім того, такі люди можуть бути досить підступними. У найгіршому випадку вони можуть спеціально перешкоджати вам, щоб насолодитись вашою невдачею.

Заздрісних людей варто остерігатись / Фото Pexels

Скиглій

Усім нам час від часу хочеться поплакатись рідній людині, пожалітися на важкий день чи проблему та отримати підтримку. Проте для скигліїв усе життя – це суцільне страждання, у якому немає нічого світлого. Вони не чекають від вас порад, їм просто треба пожалітись. Спілкуватись з такими людьми постійно морально досить важко.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Пліткар

Особисті кордони для таких людей – просто красиві слова. Вони тяжіють до чужих секретів і абсолютно не вміють тримати язика за зубами. Пліткар у компанії може всіх розсварити й видати найпотаємніші речі, про які дізнався. Таким людям зовсім не можна довіряти.

Пліткар може видати усі ваші секрети / Фото Unsplash

Жертва

У всіх своїх бідах така людина шукатиме винного на стороні. Навіть якщо вона перечепилась на порожній дорозі, винним буде он той хлопець, що йшов поруч. Їм важко взяти відповідальність за своє життя і вони завжди намагатимуться знайти когось, хто вирішував би їх проблеми.

До теми: Чому з віком все важче знаходити нових друзів: 3 поширені помилки

Лицемір

Ви ніколи не дізнаєтесь, що у лицеміра на думці, адже він постійно грає якусь роль. У лице він може вам мило посміхатись і жартувати, а за спиною обговорювати та розпускати плітки.

Експертка радить обмежити своє спілкування з такими людьми. Якщо після зустрічі з людиною ви почуваєтесь погано, то не бійтеся собі у цьому зізнатись і вийти з цих токсичних відносин: "Обов'язково робіть аналіз помилок і з новим досвідом і мудрістю створюйте більш щасливі відносини", – каже Ірина Зайцева