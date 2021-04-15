Як би ви не любили свою професію, час від часу усе так дістає, що хочеться негайно покинути роботу! Як розрізнити – це просто втома чи реальна необхідність звільнитись і шукати інше місце для самореалізації та заробітку?

Відповідь на це питання знає кар'єрна консультантка Віра Проценко. Звісно, ніхто не може дати вам однозначної відповіді, йти з роботи чи ні. Проте якщо на хоча б на деякі з цих пунктів ви впевнено можете сказати "Так" – це привід задуматись.

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Вам нецікаво

Ваша робота не викликає у вас ентузіазму, а більшість завдань видаються вам нудними, безглуздими або ж ви робите їх на автоматі, а у цей час думаєте про що інше.

Щоб перевірити, чи це так, спитайте себе, коли востаннє ви вчилися чогось нового і як часто це взагалі відбувається,

– радить експертка

Зарплата вас не задовольняє

Якщо ви вже кілька років старанно працюєте на своїй посади, а вашу заробітну плату весь цей час навіть не переглядали – це тривожний дзвінок. Можливо, вас не цінують тут як спеціаліста.

Заробітну плату давно не переглядали / Фото Pexels

У вас погані стосунки з керівництвом

В ідеалі ваш начальник повинен вас надихати, бути для вас вчителем та наставником, який може оцінити ваші здібності, допомогти та підказати у разі чого. Проте часом керівники лише демотивують:

Ви регулярно отримуєте на свою адресу тільки негативний зворотний зв’язок, деструктивну критику чи навіть крики,

– каже Віра Проценко

Підшукати іншу роботу варто, якщо керівництво регулярно дає обіцянки й не виконує їх, або ж не дотримується зобов'язань щодо вас.

Хронічна втома

Якщо ви постійно відчуваєте втому, у вас немає енергії, а бажання працювати не виникає навіть після вихідних чи відпустки, то не поспішайте писати заяву. Можливо, причина в іншому: "У такому випадку раджу проаналізувати, чи є у вас хобі, і якщо немає — знайти і додати у життя", – радить експертка

Ви постійно втомлена / Фото Pexels

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Почалися проблеми зі здоров'ям

Ще одна тривожна ознака того, що варто взяти перерву чи взагалі звільнитися – погане самопочуття та часті хвороби протягом останніх років.

Вам не дають свободи

Службові обов'язки ніхто не скасовував, проте хорошому замотивованому працівнику завжди треба трохи більше свободи дії, щоб проявити себе. Задумайтесь, якщо у вашій компанії до вас ставляться інакше:

Організація, де ви працюєте, просякла бюрократизмом, а ваші ідеї та думки нікому не потрібні, бо від вас вимагають тільки виконувати, що говорять,

– розповідає експертка

Робота не має сенсу

Працівник завжди має розуміти, для чого він виконує завдання і загалом – кому своєю діяльністю він допомагає. Подумайте, чи ви дійсно розумієте, для чого ви працюєте, яка ваша місія у цій компанії.

Ви не розумієте, для чого цим займаєтесь / Фото Pexels

Що ще?

Віра Проценко нагадує, що усі ми різні, тому абсолютно нормально, коли одна людина стає зіркою компанії, а іншій важко себе тут реалізувати. В одних умовах ми видаємо ідею за ідеєю, а в інших – геть неефективні.

Саме тому не поспішайте звільнятись і приймати новий офер. Зважте всі за і проти, уявіть своє майбутнє в компанії — як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі,

– радить консультантка

І пам'ятайте, що звільнення – це не трагедія, а нормальна частина нашого життя, як і пошуки нової роботи.