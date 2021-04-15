Сейчас самое время: 7 признаков того, вам пора сменить работу – советы эксперта
Как бы вы ни любили свою профессию, время от времени все так достает, что хочется немедленно покинуть работу! Как различить – это просто усталость или реальная необходимость освободиться и искать другое место для самореализации и заработка?
Источник:Happy Monday
Ответ на этот вопрос знает карьерная консультантка Вера Проценко. Конечно, никто не может дать вам однозначного ответа, уходить с работы или нет. Однако если хотя бы на некоторые из этих пунктов вы уверенно можете сказать "Да" – это повод задуматься.
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1. Вам неинтересно
Ваша работа не вызывает у вас энтузиазма, а большинство задач выдаются вам скучными, глупыми или вы делаете их на автомате, а в это время думаете о чем другом.
Чтобы проверить, так ли это, спросите себя, когда в последний раз вы учились чему-то новому и как часто это вообще происходит,
– советует эксперт
2. Зарплата вас не удовлетворяет
Если вы уже несколько лет старательно работаете на своей должности, а вашу заработную плату все это время даже не пересматривали – это тревожный звонок. Возможно, вас не ценят здесь как специалиста.
Заработную плату давно не пересматривали / Фото Pexels
3. У вас плохие отношения с руководством
В идеале ваш начальник должен вас вдохновлять, быть для вас учителем и наставником, который может оценить ваши способности, помочь и подсказать в случае чего. Однако иногда руководители только демотивируют:
Вы регулярно получаете в свой адрес только отрицательную обратную связь, деструктивную критику или даже крики,
– говорит Вера Проценко
Подыскать другую работу стоит, если руководство регулярно дает обещания и не выполняет их, или не соблюдает обязательств в отношении вас.
4. Хроническая усталость
Если вы постоянно чувствуете усталость, у вас нет энергии, а желание работать не возникает даже после выходных или отпуска, то не спешите писать заявление. Возможно, причина в другом: "В таком случае советую проанализировать, есть ли у вас хобби, и если нет – найти и добавить в жизнь", – советует эксперт.
Вы постоянно уставшая / Фото Pexels
5. Начались проблемы со здоровьем
Еще один тревожный признак того, что стоит взять перерыв или вообще уволиться – плохое самочувствие и частые болезни в последние несколько лет.
6. Вам не дают свободы
Служебные обязанности никто не отменял, однако хорошему мотивированному работнику всегда нужно немного больше свободы действия, чтобы проявить себя. Задумайтесь, если в вашей компании к вам относятся иначе:
Организация, где вы работаете, пропиталась бюрократизмом, а ваши идеи и мысли никому не нужны, потому что от вас требуют только выполнять, что говорят,
– рассказывает эксперт
7. Работа не имеет смысла
Работник всегда должен понимать, для чего он выполняет задания и в целом – кому своей деятельностью он помогает. Подумайте, действительно ли вы понимаете, для чего вы работаете, какая ваша миссия в этой компании.
Вы не понимаете, для чего этим занимаетесь / Фото Pexels
Что еще?
Вера Проценко напоминает, что все мы разные, поэтому совершенно нормально, когда один человек становится звездой компании, а другому тяжело себя здесь реализовать. В одних условиях мы выдаем идею за идеей, а в других – совершенно неэффективны.
Именно поэтому не спешите увольняться и принимать новый офер. Взвесьте все за и против, представьте свое будущее в компании – как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе,
– советует консультантка
И помните, что увольнение – это не трагедия, а нормальная часть нашей жизни, как и поиски новой работы.
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