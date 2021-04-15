Как бы вы ни любили свою профессию, время от времени все так достает, что хочется немедленно покинуть работу! Как различить – это просто усталость или реальная необходимость освободиться и искать другое место для самореализации и заработка?

Ответ на этот вопрос знает карьерная консультантка Вера Проценко. Конечно, никто не может дать вам однозначного ответа, уходить с работы или нет. Однако если хотя бы на некоторые из этих пунктов вы уверенно можете сказать "Да" – это повод задуматься.

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1. Вам неинтересно

Ваша работа не вызывает у вас энтузиазма, а большинство задач выдаются вам скучными, глупыми или вы делаете их на автомате, а в это время думаете о чем другом.

Чтобы проверить, так ли это, спросите себя, когда в последний раз вы учились чему-то новому и как часто это вообще происходит,

– советует эксперт

2. Зарплата вас не удовлетворяет

Если вы уже несколько лет старательно работаете на своей должности, а вашу заработную плату все это время даже не пересматривали – это тревожный звонок. Возможно, вас не ценят здесь как специалиста.

Заработную плату давно не пересматривали / Фото Pexels

3. У вас плохие отношения с руководством

В идеале ваш начальник должен вас вдохновлять, быть для вас учителем и наставником, который может оценить ваши способности, помочь и подсказать в случае чего. Однако иногда руководители только демотивируют:

Вы регулярно получаете в свой адрес только отрицательную обратную связь, деструктивную критику или даже крики,

– говорит Вера Проценко

Подыскать другую работу стоит, если руководство регулярно дает обещания и не выполняет их, или не соблюдает обязательств в отношении вас.

4. Хроническая усталость

Если вы постоянно чувствуете усталость, у вас нет энергии, а желание работать не возникает даже после выходных или отпуска, то не спешите писать заявление. Возможно, причина в другом: "В таком случае советую проанализировать, есть ли у вас хобби, и если нет – найти и добавить в жизнь", – советует эксперт.

Вы постоянно уставшая / Фото Pexels

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5. Начались проблемы со здоровьем

Еще один тревожный признак того, что стоит взять перерыв или вообще уволиться – плохое самочувствие и частые болезни в последние несколько лет.

6. Вам не дают свободы

Служебные обязанности никто не отменял, однако хорошему мотивированному работнику всегда нужно немного больше свободы действия, чтобы проявить себя. Задумайтесь, если в вашей компании к вам относятся иначе:

Организация, где вы работаете, пропиталась бюрократизмом, а ваши идеи и мысли никому не нужны, потому что от вас требуют только выполнять, что говорят,

– рассказывает эксперт

7. Работа не имеет смысла

Работник всегда должен понимать, для чего он выполняет задания и в целом – кому своей деятельностью он помогает. Подумайте, действительно ли вы понимаете, для чего вы работаете, какая ваша миссия в этой компании.

Вы не понимаете, для чего этим занимаетесь / Фото Pexels

Что еще?

Вера Проценко напоминает, что все мы разные, поэтому совершенно нормально, когда один человек становится звездой компании, а другому тяжело себя здесь реализовать. В одних условиях мы выдаем идею за идеей, а в других – совершенно неэффективны.

Именно поэтому не спешите увольняться и принимать новый офер. Взвесьте все за и против, представьте свое будущее в компании – как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе,

– советует консультантка

И помните, что увольнение – это не трагедия, а нормальная часть нашей жизни, как и поиски новой работы.