Плохой сон может иметь множество причин: стресс, тревога, болезнь, смена часовых поясов и тому подобное. Последние исследования показали, что вы можете плохо спать и из-за банальной скуки. Ученые объяснили, как это связано и как побороть бессонницу.

За время пандемии скука стала привычным делом, ведь многим людям пришлось провести целые недели в самоизоляции в 4 стенах – а это не слишком веселое занятие. Однако мало кто догадывался, что скука может негативно влиять на качество сна, о чем говорит исследование, опубликованное на Science Direct.

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Ученые обнаружили связь между скукой и плохим сном:

Люди, склонные скучать в течение дня, будут более рассеянными, они становятся жертвами "прокрастинации перед сном" – то есть оттягивают сон как можно дольше и, как результат, плохо спят ночью,

– говорят ученые

Автор исследования, преподаватель психологии Ай Ни Тео считает, что именно скука заставляет нас оттягивать сон, а это может привести не только к бессоннице, но и к ухудшению когнитивных навыков и даже проблем со здоровьем. Он также отмечает, что эта проблема очень распространена среди подростков и молодежи.

Проблема "прокрастинации перед сном" распространена среди молодежи / Фото Pexels

Чтобы справиться со скукой, люди начинают суетиться и придумывать себе разные задачи, только чтобы не ложиться спать. Однако и эти задачи они выполняют невнимательно, не сосредоточены на конкретном моменте, поэтому ложатся спать слишком поздно. Качество сна при этом также ухудшается.

Как улучшить свой сон

Клинический психолог и основатель клиники "Хороший сон" Мая Шедель объяснила, что просто быть активным и занятым днем ​​недостаточно. Нужно еще и убрать все раздражители перед сном:

Ваше тело должно развивать прочную связь между кроватью и сном. Когда мы смотрим телевизор или смотрим в свои телефоны в постели, это смущает наше тело. Нет ничего хуже, чем проверить время и понять, что сейчас 3 утра,

– говорит эксперт

Лучше убрать все гаджеты перед сном / Фото Unsplash

1. Справиться со скукой

Не позволяйте себе беспорядочно блуждать квартирой вечером. Подробно спланируйте свой день и вечер, чтобы вы не начинали скучать, и четко определите, во сколько вы будете ложиться спать.

Например, если нам нужно больше времени, чтобы расслабиться перед сном, тогда спланируйте, что именно вы будете делать для расслабления. Развивайте самодисциплину и следуйте графику,

– рассказывает Тео

2. Будьте внимательны

Поскольку именно невнимательность приводит к тому, что мы тянем со сном, то эксперт советует развивать сосредоточенность. Выполняя определенные задачи по графику перед сном, не отвлекайтесь на другие дела, а концентрируйтесь на чем-то одном.

Старайтесь концентрироваться на одной задачи / Фото Unsplash

Как проводили исследования



В исследовании приняли участие 270 участников в возрасте от 18 до 69 лет. Скука измерялась в склонности человека к неусидчивости и неумении долго концентрироваться на одном деле, думать долгое время на одну и ту же тему.