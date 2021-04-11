На полках книжных магазинов все большая часть литературы нон-фикшн. Между тем художественную литературу многие прекращает читать сразу после окончания школы, считая, что это пустая трата времени. Впрочем, это совсем не так.

Кажется, что вымышленные истории в романах или повестях не дают нам прямой пользы, такие книги – только для отдыха. Тогда как из литературы нон-фикшн мы можем напрямую потреблять концентрированную полезную для нас информацию. Узнайте какие другие, более ценные вещи дает нам художественная литература.

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Ваш мозг скажет вам спасибо

Прежде всего художественная литература – это приятный и эффективный способ увеличить словарный запас. А как часто вы читаете книги без картинок и иллюстраций? Они отлично развивают воображение и креативность. Кроме того, художественная литература хорошо влияет на наши когнитивные функции и эмоциональный интеллект.

Книги развивают креативность / Фото Unsplash

Книги учат сочувствовать

Художественная литература помогает понять, что чувствуют другие люди и спрогнозировать их поведение. Ведь читая книгу мы почти всегда привязываемся к героям, радуемся за них или плачем по ночам вместе с ними. Так мы чувствуем себя частью другой истории, которую воспринимаем уже не как вымышленную.

Книги снимают стресс

Стоит только окунуться в интересный мир любимой книги, чтобы забыть все негативные эмоции за день. Даже 10-15 минут чтения художественной литературы помогает снизить уровень тревоги и избавиться от лишнего стресса.

Художественная литература улучшает самочувствие / Фото Unsplash

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Можно пережить новый опыт

В обычной жизни мы редко испытываем весь спектр ярких эмоций. Именно необычные ситуации, в которой попадают главные герои, помогают нам пережить новые ощущения. К примеру, понять, что такое страх потери, сильный гнев или счастье встречи после долгой разлуки. А некоторые готические романы, такие как "Гарри Поттер", помогают нам преодолеть страх смерти.

Некоторые книги помогают пережить новые эмоции / Фото Unsplash

Мы делаем новые открытия

Хорошая книга всегда глубокая, а герои в ней – многогранны. Даже несколько раз перечитывая одно и то же произведение, можно каждый раз открывать для себя новые истины и смотреть на ситуацию с другой стороны. Сложные романы, которые включают в себя много смыслов, дают возможность узнавать что-то неожиданное о себе и мире.