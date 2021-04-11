На полицях книжкових магазинів все більша частка літератури нон-фікшн. Тим часом художню літературу багато хто припиняє читати відразу після закінчення школи, вважаючи, що це марна трата часу. Втім це зовсім не так.

Здається, що вигадані історії у романах чи повістях не дають нам прямої користі, такі книги – лише для відпочинку. Тоді як з літератури нон-фікшн ми можемо напряму споживати концентровану корисну для нас інформацію. Дізнайтесь які інші, більш цінні речі дає нам художня література.

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Ваш мозок вам подякує

Перш за все художня література – це приємний та ефективний спосіб збільшити словниковий запас. А чи часто ви читаєте книги без картинок та ілюстрацій? Вони чудово розвивають уяву та креативність. Окрім того, художня література добре впливає на наші когнітивні функції та емоційний інтелект.

Книги розвивають креативність / Фото Unsplash

Книги вчать співчувати

Художня література допомагає зрозуміти, що відчувають інші люди та спрогнозувати їх поведінку. Адже читаючи книгу ми майже завжди прив'язуємось до героїв, радіємо за них чи плачемо ночами разом з ними. Так ми відчуваємо себе частиною іншої історії, яку не сприймаємо вже як вигадану.

Книги знімають стрес

Варто лише зануритись у цікавий світ улюбленої книги, щоб забути усі негативні емоції за день. Навіть 10-15 хвилин читання художньої літератури допомагає знизити рівень тривоги та позбутись зайвого стресу.

Художня література покращує самопочуття / Фото Unsplash

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Можна пережити новий досвід

У звичайному житті ми рідко переживаємо увесь спектр яскравих емоцій. Саме незвичайні ситуації, у якої потрапляють головні герої, допомагають нам пережити нові відчуття. До прикладу, зрозуміти, що таке страх втрати, сильний гнів чи щастя зустрічі після довгої розлуки. А деякі готичні романи, такі як "Гаррі Поттер", допомагають нам подолати страх смерті.

Деякі книги допомагають пережити нові емоції / Фото Unsplash

Ми робимо нові відкриття

Хороша книга завжди глибока, а герої у ній – багатогранні. Навіть кілька разів перечитуючи один і той самий твір, можна кожного разу відкривати для себе нові істини й дивитись на ситуацію з іншого боку. Складні романи, які містять у собі багато сенсів, дають можливість дізнаватись щось несподіване про себе та світ.