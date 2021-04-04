Засіб від усіх турбот: 5 причин, чому книги допомагають впоратись зі стресом
Для багатьох людей читання залишається надійним способом відпочити після важкого робочого дня. І недарма, адже книги дійсно здатні знизити рівень стресу та мають безліч інших переваг.
Джерело:bookboxua
Уникнути проблем та переживань у житті неможливо, проте саме книги є доступним способом справитись із щоденним стресом. Не тільки зміст твору, а й сам процес читання є по-справжньому цілющим.
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Фізично розслабляє
Коли ви зручно вмощуєтесь на ліжку чи у кріслі й поринаєте у читання, то навіть фізично даєте своєму тіло відпочити. Усі м'язи розслабляються, а серцевий ритм сповільнюється. І вам нічого не потрібно для цього робити – навіть 15 хвилин на день достатньо для позитивного ефекту.
Читання дає організму час відпочити / Фото Pexels
Дає змогу подорожувати
Саме книги розвивають фантазію і креативність. Поки подорожі світом для нас обмежені, історії можуть перенести вас до інших країн, у минуле чи майбутнє, та хоч в паралельний вимір. Відгородіться хоч на деякий час від рутини.
Книги переносять до інших світів / Фото Pexels
Спосіб самодопомоги
Читання – це своєрідна терапія, яка допомагає справитись важкими життєвими обставинами. Людина, яка володіє інформацією, спокійніше сприймає життєві негаразди, адже вже знає, як діяти.
Разом з героями художніх книг ми проживаємо різноманітні складні ситуації, відчуваємо його емоції, формуємо свій погляд на стосунки, добро і зло, сенси тощо. Про користь від науково-популярної літератури годі й казати: з таких книг ми отримуємо інформацію про наше здоров'я, сон, харчування та інші важливі речі.
Фокусує на важливому
Паперові книги ніби вибудовують стіну між нами та реальним світом. Ви берете у руки книгу, на якій лише написана лише одна історія – ніяких сповіщень та повідомлень з пошти чи з месенджерів. Це хороший спосіб сфокусуватись на одній справі та справитись зі стресом.
Паперові книги – це найкраще рішення / Фото Pexels
Допомагає перемкнутись
Читання дозволяє зовсім з іншого боку подивитись на ситуацію, яка вас турбує. По-перше, після негараздів героїв у деяких книгах, власний важкий день може здаватись не таким вже й поганим. А по-друге, з вигаданих історій письменників часто приходить рішення реальних проблем.
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