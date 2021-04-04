Для многих людей чтение остается надежным способом отдохнуть после тяжелого рабочего дня. И недаром, ведь книги действительно способны снизить уровень стресса и имеют множество других преимуществ.

Избежать проблем и переживаний в жизни невозможно, однако именно книги – это доступный способ справиться с ежедневным стрессом. Не только содержание произведения, но и сам процесс чтения по-настоящему целебный.

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Физически расслабляет

Когда вы удобно устраиваетесь на кровати или в кресле и погружаетесь в чтение, то даже физически даете своему тело отдохнуть. Все мышцы расслабляются, а сердечный ритм замедляется. И вам ничего не нужно для этого делать – даже 15 минут в день достаточно для положительного эффекта.

Чтение дает организму время отдохнуть / Фото Pexels

Позволяет путешествовать

Именно книги развивают фантазию и креативность. Пока путешествия по миру для нас ограничены, истории могут перенести вас в другие страны, в прошлое или будущее, да хоть в параллельное измерение. Отгородитесь хоть на время от рутины.

Книги переносят в другие миры / Фото Pexels

Способ самопомощи

Чтение – это своеобразная терапия, которая помогает справиться тяжелыми жизненными обстоятельствами. Человек, владеющий информацией, спокойнее воспринимает жизненные неурядицы, ведь уже знает, как действовать.

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Вместе с героями художественных книг мы проживаем различные сложные ситуации, чувствуем его эмоции, формируем свой взгляд на отношения, добро и зло, смыслы и тому подобное. О пользе от научно-популярной литературы и нечего и говорить: из таких книг мы получаем информацию о нашем здоровье, сне, питании и других важных вещах.

Фокусирует на важном

Бумажные книги будто выстраивают стену между нами и реальным миром. Вы берёте в руки книгу, в которой написана только история – никаких уведомлений и сообщений из почты или с мессенджеров. Это хороший способ сфокусироваться на одном деле и справиться со стрессом.

Бумажные книги – это лучшее решение / Фото Pexels

Помогает переключиться

Чтение позволяет совсем с другой стороны посмотреть на ситуацию, которая вас беспокоит. Во-первых, после проблем героев в некоторых книгах, собственный тяжелый день может показаться не таким уж и плохим. А во-вторых, из вымышленных историй писателей часто приходит решение реальных проблем.