Мир так быстро меняется, что сегодня – ты профессионал в своем деле, а уже завтра – твои знания совсем устаревшие. Поэтому ценные становятся не сами знания, а умение быстро учиться и воплощать изученное на практике. И это под силу каждому, стоит только прислушаться к этим советам.

Маркетолог София Дутчак считает, что совсем не стыдно чего-то не знать. Она рассказывает, почему всю жизнь нужно стремиться к новым знаниям и как это делать правильно, чтобы очередные курсы не оказались пустой тратой денег.

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Специалист убеждена, что постоянное обучение – это источник успеха: "Я хочу делать полезное и идти вперед столько, сколько смогу. Но для этого нужен ресурс. Свой я получаю в попытке быть вечным студентом." Она называет эту концепцию lifelong learning.

Как найти действительно "свое"

В нашем информационном пространстве постоянно столько контента, очень легко потеряться. Эксперт советует не хвататься за все понемногу, ведь тогда невозможно хорошо усвоить что-то одно и смысла в таком обучении нет.

Не фокусируйтесь на всех полезных сферах. Выберите только те, что вызывают искренний интерес. Если gut feeling подсказывает, что вы будете жалеть, если не приобретете этот курс / книгу / билет, то чего ждать?

– советует София Дутчак

Не хватайтесь за все занятия одновременно / Фото freepik

Кому нужно учиться в первую очередь

Первоначально концепция lifelong learning полезна для специалистов в сфере диджитал и коммуникаций. Это такие профессии как, к примеру, интернет-маркетолог, SMM-специалист, контент-менеджер или специальности, связанные с интерфейсом сайтов и приложений.

Наша сфера регулярно проходит цикл полного обновления раз в несколько лет. Это означает, что стандарта традиционного высшего образования для digital-специалистов просто не существует,

– рассказывает маркетолог

Она советует постоянно держать "руку на пульсе" и обновлять знания, чтобы выдержать конкуренцию. Для этого полезно следить за лидерами в этой области, которые регулярно делятся новинками и свежими новостями.

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С чего начать

Не обязательно сразу бежать записываться на многочисленные курсы и вебинары. Начните с регулярного чтения: "Профессиональная литература, нон фикшн и художка. Непобедимое комбо, которое ежедневно повышает качество вашей жизни", – говорит эксперт.

Начните регулярно читать различную литературу / Фото Pexels

Старайтесь найти такую ​​работу, которая бы заставляла вас постоянно узнавать новое, а не стоять на месте. Это лучший стимул для того, чтобы учиться.

София Дутчак также отмечает, что в современном мире каждый обязательно может найти дело по душе или в один момент кардинально изменить жизнь: "Мир такой объемный и многовекторный. Вы всегда можете пойти изучать квантовую физику."