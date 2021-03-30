Как бы вы ни любили свою работу, но без нервных ситуаций не обойтись. Заказчики вас не понимают, начальник требует невозможного, а коллеги так и вовсе вообще раздражают. От этого страдает ваше психологическое состояние и продуктивность.

Важно научиться организовывать свой рабочий процесс так, чтобы работа не превратилась в постоянный поток стресса и переживаний. Вот несколько советов, которые помогут справиться с напряжением на работе.

Читайте также: Купить мечту: как правильно накопить на крупные покупки – 6 советов эксперта

Концентрируйтесь на одном занятии

Старайтесь не отвлекаться на другие занятия, пока не завершите текущие дела. К примеру, не смотрите почту понемногу весь день – выделите для этого конкретное время.

Не отвлекайтесь на посторонние факторы / Фото Unsplash

Без прокрастинации

Когда перед нами стоит большая задача, которую так страшно начинать, то сразу становится очень интересно убрать рабочий стол или почитать новости. Однако такое откладывание ни к чему хорошему не приведет: вы все равно об этом постоянно будете думать и нервничать. В худшем случае вам не хватит времени, чтобы сделать все качественно.

Делайте перерывы

Работать с утра до ночи без перерыва – не лучшая идея. Вы устаете, у вас падает концентрация, вы хуже запоминаете и начинаете делать глупые ошибки. Лучше время от времени делать легкую зарядку или даже недалеко прогуляться.

Находите время для отдыха на работе / Фото Unsplash

Не берите все близко к сердцу

Даже если утром коллега не поздоровался с вами, по офису ходят слухи о сокращении, а начальник слегка накричал, не драматизирует. Решайте проблемы тогда, когда они четко стоят перед вами и помните – все мы люди, и у коллег и руководителей также бывает плохое настроение.

Подумайте, для чего вы это делаете

Вы получите намного больше удовольствия от работы, если будете понимать, что делаете что-то полезное и кому-то помогаете. Тогда и энергии больше, и время на рабочем месте летит незаметно!

Придайте своей работе смысл / Фото freepik

Не берите на себя слишком много

Трезво оценивайте свои возможности: всех дел переделать невозможно. Особенно важно усвоить это перфекционистам. Да и не стоит ставить работу в центр своей жизни, иначе вы рискуете заработать себе профессиональное выгорание.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Просить о помощи не стыдно

Никто не выиграет от того, что вы будете замалчивать проблемы и пытаться решать все самостоятельно. Поймите, что вы не всесильны, для того у вас и есть рабочая команда, чтобы справляться со всеми вызовами вместе.

Не бойтесь просить о помощи / Фото Pexels

Выполняйте только свои обязанности

Помогать коллегам – это хорошо, но не стоит на постоянной основе выполнять чужую работу. Четко определите свои обязанности, чтобы лучше распределять рабочее время, а другие не думали сбросить вас дополнительные задания, за которые вам никто не платит.

Интересно: Впереди всех: психолог рассказала о 5 качествах настоящего лидера

Научитесь отказывать

Это важный навык как в личной, так и в профессиональной жизни. Вы не должны чувствовать вины за то, что отказываетесь делать свою работу или задачи, с которыми физически не можете справиться. Говорите об этом руководству сразу и без лишних отговорок: "Это выходит за рамки моих обязанностей, мой график слишком перегружен".

Научитесь говорить "нет" / Фото Pexels

Вознаграждайте себя

День выдался не самый лучший? Не беда, хвалите себя даже за самые маленькие достижения. Придумайте маленькие ритуалы вознаграждения себя в конце рабочего дня: теплая ванна, вкусности или эпизод любимого сериала.