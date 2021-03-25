Справжніх лідерів видно відразу. Ці люди завжди у центрі уваги, на них усі рівняються, до них дослухаються і йдуть за порадою. Психологиня розповіла, якимм якостями повинна володіти людина, щоб стати беззаперечним лідером.

Здається, що лідерам усе в житті вдається дуже просто і вони він природи легко знаходять з усіма спільну мову. "Насправді ці люди довго і наполегливо працювали над собою долаючи свої страхи, сумніви, невпевненість, сором'язливість і так далі. Все, що ви бачите, - це результат тривалої роботи," – зазначає психологиня Наталія Борисова. Вона назвала лідерські якості, які кожен може розвинути у собі. Ви також можете стати тією людиною, на яку всі рівнятимуться.

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1. Відповідальність

У складних ситуаціях одні люди чекають допомоги та вказівок, а інші – беруть все у свої руки. Саме лідер компанії не боїться брати на себе відповідальність і розв'язувати проблему.

2. Впевненість

Зі сторони здається, ніби такі люди завжди знають, що вони роблять. Адже вони завжди діють рішуче: "Лідери не сумніваються у своїх рішеннях і діях", – говорить психологиня.

Справжній лідер завжди впевнений у собі / Фото Pexels

3. Завзятість

Це основна особливість, яка відрізняє просту людину від особистості з лідерськими якостями. "Як би важко лідерові не було, скільки б раз він не зазнавав поразок лідер в будь-якому випадку доб'ється бажаного", – розповідає експертка

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4. Врівноваженість

Експертка застерігає ніколи не приймати рішення під впливом емоцій, а завжди діяти спокійно. Адже саме так вчиняє справжній лідер, який, як правило, відповідає не тільки за себе, але й за всю команду.

Всі рішення лідери приймають спокійно і зважено, прогнозуючи різні результати на кілька кроків вперед.

Лідер має бути спокійним і впевненим / Фото Freepik

5. Рішучість

Ще одна якість, притаманна лідерам. Тільки рішуча людина дійсно знає, як швидко реагувати у форс-мажорних ситуаціях і виходити з них переможцем. Саме рішучість дозволяє правильно оцінювати ситуацію та приносити успіх усій команді.