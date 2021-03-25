Настоящих лидеров видно сразу. Эти люди всегда в центре внимания, на них все равняются, к ним прислушиваются и идут за советом. Психолог рассказала, каким качествами должен обладать человек, чтобы стать безоговорочным лидером.

Кажется, что лидерам все в жизни удается очень просто и они от природы легко находят со всеми общий язык. "На самом деле эти люди долго и упорно работали над собой преодолевая свои страхи, сомнения, неуверенность, стеснительность и так далее. Все, что вы видите, – это результат длительной работы", – отмечает психолог Наталья Борисова. Она назвала лидерские качества, которые каждый может развить в себе.Вы также можете стать тем человеком, на которого все будут равняться.

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1. Ответственность

В сложных ситуациях одни люди ждут помощи и указаний, а другие – берут все в свои руки. Именно лидер компании не боится брать на себя ответственность и решать проблему.

2. Уверенность

Со стороны кажется, что такие люди всегда знают, что они делают. Ведь они всегда действуют решительно: "Лидеры не сомневаются в своих решениях и действиях", – говорит психолог.

Настоящий лидер всегда уверен в себе / Фото Pexels

3. Упорство

Это основная особенность, которая отличает простого человека от личности с лидерскими качествами. "Как бы трудно лидеру не было, сколько бы раз он не терпел поражения, лидер в любом случае добьется желаемого", – рассказывает эксперт.

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4. Уравновешенность

Эксперт предостерегает никогда не принимать решения под влиянием эмоций, а всегда действовать спокойно. Ведь именно так поступает настоящий лидер, который, как правило, отвечает не только за себя, но и за всю команду.

Все решения лидеры принимают спокойно и взвешенно, прогнозируя различные результаты на несколько шагов вперед.

Лидер должен быть спокойным и уверенным / Фото Freepik

5. Решительность

Еще одна черта, присущая лидерам. Только решительный человек действительно знает, как быстро реагировать в форс-мажорных ситуациях и выходить из них победителем. Именно решительность позволяет правильно оценивать ситуацию и приносить успех всей команде.