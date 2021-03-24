Не нужно сидеть и ждать, пока счастье постучится в вашу дверь. Так оно может вас и не посетить ... Поэтому пора действовать: вот 4 способа, которые помогут чувствовать себя счастливо каждый день.

Эти советы настроят вас на волну позитива и помогут взглянуть на все под немного другим углом. А самое главное: их очень легко ввести в свою жизнь.

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Не зацикливайтесь на "поражениях"

Еще никому не удалось прожить успешную жизнь без неприятных поражений. Их просто не обойти – вы должны это понять. Поэтому не стоит зацикливаться на негативе: он порождает дурные мысли, неуверенность и излишнюю тревожность. Где здесь место для счастья?

Все трудности, неудачи и препятствия стоит воспринимать, как важные уроки, которые делают вас сильнее. После хорошо осознанного "поражения" обычно идет серьезная "победа".

Не зацикливайтесь на "поражениях" / Фото Unsplash

Дарите другим людям позитив

По мнению ученых, следует регулярно делиться радостными событиями с другими людьми. Это – один из путей к счастью. Они обнаружили, что люди, которые хотя бы дважды в неделю делились хорошей новостью с другими, были более удовлетворены своей жизнью, чем другие.

Почему бы и вам это не попробовать? Не обязательно рассказывать личные истории из своей жизни. Можно просто кинуть забавную картинку или шутку в личные сообщения в соцсетях. Вы порадуете другого человека, а его реакция понравится вам.

Улыбка ваших близких людей – это всегда прекрасно / Фото Unsplash

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Старайтесь общаться с позитивными людьми

Люди, которые все время чем-то недовольны, – это настоящий удар по хорошему настроению и самочувствию. Известно, что негативное мышление снижает уровень счастья и повышает чувство тревоги. Поэтому сходите на кофе с таким человеком – и уже появляется гнетущее ощущение.

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Понятно, что мы не можем всегда быть на позитиве. Но если человек постоянно выпускает все плохое в разговоре с вами, попробуйте меньше с ним общаться. Зачем быть "губкой" для негатива?

Дарите друг другу позитив/ Фото Unsplash

Помните о ваших целях

Даже когда все привычно и обыденно, не забывайте напоминать себе, что цель вашей жизни – не работать 8 часов в офисе, чтобы через несколько десятков лет выйти на пенсию и там себе отдохнуть. Отыщите то любимое дело, от которого у вас загорится в глазах. Если вы его еще не нашли – не страшно. Продолжайте эти поиски.