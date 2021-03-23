Если бы все люди стали немного чаще улыбаться – только представьте, насколько бы изменился наш мир! Потому что улыбка – это очень серьезная сила!

Однажды это понял австралийский фотограф Джей Вайнштейн. Еще в 2013 году он прогуливался по улицам индийского города Биканер, где снимал жизнь местных людей. Внезапно к нему подошел незнакомец, который попросил сфотографировать его. Джей согласился и внезапно крикнул: "Улыбнись!".

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Эта улыбка действительно изменила жизнь фотографа. Она стала началом его почти десятилетнего проекта, в рамках которого он снимает, как улыбаются незнакомцы в стиле "до – после". Перед тем, как оценить его фотографии – улыбнитесь! Попробуйте делать это чаще.

"Однажды он стоял у открытой двери дома в старом районе Хутон в Пекине... И я попросил его улыбнуться"

"Она была с группой танцоров и отдыхала от записи музыкального клипа для церковного хора, когда солнце садилось над Найроби, Кения... И я попросил ее улыбнуться"

"Однажды он стоял возле своего киоска перед вокзалом, когда весь город Тхируванантхапурам объявилтрехдневную забастовку в Кереле, Индия... И я попросил его улыбнуться"

"Однажды вечером она играла с подружкой после своего дома в селе Туртук, Индия... И я попросил ее улыбнуться"

"Он шел по улице, где было много кафе и баров, пока солнце садилось на Мельбурном, Австралия... И я попросил его улыбнуться"

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"Одного дождливого дня в западной Бенгалии, Индия, она была со своей семьей возле простого дома в селе Гаудиум... Поэтому я попросил ее улыбнуться"

"Он шел по улице с другом, когда солнце садилось над Сингапуром... И я попросил его улыбнуться"

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"Однажды вечером они ждали, когда светофор станет зеленым, когда я шел по людной улице в Корамангали, Индия... И я попросил их улыбнуться"

"Она проходила мимо, когда однажды я гулял в парке с моей сестрой в Шанхае, Китай... И я попросил ее улыбнуться"

"Он смотрел, как однажды я сфотографировал группу детей в штате Гуджарат, Индия... И я попросил его улыбнуться"

"Однажды утром он играл в крикет с друзьямы в парке Майдан в Мумбаи... Поэтому я попросил его улыбнуться"

"Однажды он проходил мимо крытых магазинов, ресторанов и кафе, а я гулял по улицам маленькой Индии в Сингапуре ... И попросил его улыбнуться"

Все фото – Jay Weinstein