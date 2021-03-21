Не узнать: 15 женщин, которые рискнули сменить прическу и не прогадали – фото
Не зря говорят, что новая прическа может изменить человека до неузнаваемости. Эти женщины были открыты для новых экспериментов и состригли свои длинные волосы. Оцените эти невероятные перевоплощения – они просто фантастические!
Источник:Reddit
Мы подготовили для вас 15 примеров, когда короткая прическа еще больше подчеркнула шарм женщин. Давайте вдохновляться на изменения вместе с Life 24!
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Смело!
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Какое красивое перевоплощения!
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Очень мило!
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"Наконец я выгляжу так, как мне хочется"
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Прекрасные перемены!
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"Я это сделала!"
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"Импульсивное решение ... Но я сделала правильно!"
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Ого!
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Великолепная прическа на обоих фото!
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Очень красиво!
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"Это было сложное решение, но я рискнула"
Фото Reddit
"Я наконец-то это сделала!"
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Интересно выглядит
Фото Reddit
Вау!
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"Попробовала что-то новенькое"
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