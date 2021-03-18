Популярная японская байкерка радовала своих фанатов крутыми фотографиями с мотоциклом. Но стоило ей один раз ошибиться, как все раскусили главный секрет. На самом деле это был 50-летний мужчина, который придумал идеальную "маскировку".

Харизматичный байкер сумел собрать на своей странице в Твиттере Azusagakuyuki почти 19 тысяч подписчиков. Вот его фотографии: роскошные мотоциклы и красивая девушка с рыжими волосами.

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Фото Twitter Azusagakuyuki

Фото Twitter Azusagakuyuki

Комментаторы были в восторге от юной леди и очень хотели найти ее в других социальных сетях. Но все попытки были тщетными: "девушка" вела только Твиттер. Никто даже не подозревал грандиозный обман.

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Однажды на странице появилась эта фотография. В отражении бокового зеркала байка можно увидеть мужское лицо. И началось...

Фото Twitter Azusagakuyuki

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Автора разыскало одно из японских юмористических шоу. Как оказалось, страницу все время вел 50-летний мужчина по имени Сойя, который пользовался фильтрами в FaceApp. Они меняли его лицо на фотографиях.

Я хотел делиться фотографиями езды на мотоцикле в социальных сетях. Но никому не было интересно смотреть на взрослого дядю. Мне не стыдно, что я ввел всех в заблуждение, – рассказывает Сойя.

Фото Twitter Azusagakuyuki

Мужчина не расстроился, что его обман раскрыли. Он убежден, что эта история сделает его знаменитым и поможет заработать деньги, на которые он купит новые запчасти к мотоциклу.