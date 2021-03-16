Сладкие времена: как выглядели американские девушки в 1970-х – раритетные фото
Эти раритетные фотографии позволят прогуляться атмосферной Америкой 1970-х годов. Вы увидите, как одевались счастливы девушки-подростки в те времена. Такие образы редко можно встретить сегодня.
Источник:Vintage Everyday
В начале 1970-х контркультура хиппи начинает приходить в упадок, но мода подростков того времени продолжает своеобразный стиль "do-your-own-thing" (делать вещи по своему усмотрению). Впрочем, уже во второй половине этого десятилетия костюмы хиппи меняются волшебными образами в стиле диско. В них было отлично пойти на вечеринку или романтическое свидание.
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Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Можно встретить и довольно откровенные и пикантные образы.
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
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Еще одной изюминкой тогдашней моды были широкие джинсы и брюки в стиле клеш.
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Кто знает, возможно эта мода когда-нибудь вернется в недалеком будущем?
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
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