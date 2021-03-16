Солодкі часи: як виглядали американські дівчата в 1970-х – раритетні фото
Ці раритетні фотографії дозволять прогулятися атмосферною Америкою 1970-х років. Ви побачите, як одягалися щасливі дівчата-підлітки у ті часи. Такі образи рідко коли можна зустріти сьогодні.
Джерело:Vintage Everyday
На початку 1970-х контркультура хіпі починає занепадати, але мода підлітків тих часів продовжує своєрідний стиль "do-your-own-thing" (робити речі на власний розсуд). Утім, вже у другій половині цього десятиліття костюми хіпі змінюються чарівними образами у стилі диско. В них було прекрасно піти на вечірку чи романтичне побачення.
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Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Можна зустріти й досить відверті та пікантні образи.
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
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Ще однією родзинкою тогочасної моди були широкі джинси та штани у стилі кльош.
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Хтозна, можливо ця мода колись повернеться у недалекому майбутньому?
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
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