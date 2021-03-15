Мать-одиночка из Флориды еще недавно работала официанткой. Ее жизнь кардинально изменилось с тех пор, как они с 7-летней дочкой начали показывать одинаковые стильные образы в соцсети. Мать с девочкой поражают пользователей милыми фото.

33-летняя Кристи Орвеланд всегда хотела проводить больше времени со своей дочерью Эллой и мечтала о работе, которая позволила бы ей больше путешествовать. Вместо этого ей приходилось ежедневно работать официанткой. Однако популярность в инстаграме позволила ей бросить работу и наконец все время уделять дочери. У мамы с дочкой уже 100 тысяч подписчиков!

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Кристи и ее дочь Элла обожают детально подбирать одинаковую одежду, создавая стильные образы, и радовать счастливыми фото своих подписчиков. Однако они покорили сеть не только идентичными луками: у них одинаковые пронзительные голубые глаза и ослепительно светлые волосы, похожие даже черты лица. Это выглядит действительно волшебно.

Мы оба увлечены модой, поэтому любим создавать разные образы вместе. Это так весело. Больше всего я люблю в этих фото – это веселье с моей дочерью во время съемки, все, что остается за кадром,

– признается женщина

Кристи и раньше увлекалась фото, однако регулярно вести страницу в инстаграме начала только после развода с мужем. Она постоянно рассказывала об интересных моментах воспитания дочери, и это дало свои результаты:

Количество подписчиков на аккаунте росла довольно быстро, и бренды стали присылать нам наряды в стиле "мама и я". Так мы и начали показывать наши семейные образы,

– вспоминает Кристи

Сейчас она вполне может обеспечивать себя и свою дочь и признается, что такая жизнь для нее – настоящая сказка.

Я всегда хотела быть примером для своей дочери и желала ей лучшей жизни. Это занятие дает мне возможность заниматься тем, что я действительно люблю, сотрудничать с любимыми брендами и иметь много свободного времени,

– рассказывает женщина

Женщина призналась, что, возможно, в будущем ее дочери такие фотосессии уже не будут казаться такими веселыми, и она не захочет больше этим заниматься. А пока Кристи счастлива, что сейчас Элли нравится это занятие.

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Кристи и Элла очень близки, они много времени проводят вместе, ходят на пляж, плавают в бассейне, едят мороженым, готовят и занимаются йогой. Несмотря на то, что 7-летняя девочка уже звезда инстаграма, ее мать не хотела бы, чтобы дочь все время сидела в телефоне. Она хочет уберечь ее от негативного влияния соцсетей: "Я хочу сохранить ее детство, ей всего семь".