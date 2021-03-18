"Обман століття": красива японська блогерка виявилась 50-річним чоловіком – фото
Популярна японська байкерка тішила своїх фанатів крутими фотографіями із мотоциклом. Але вартувало їй один раз помилитися, як всі розкусили головний секрет. Насправді це був 50-річний чоловік, який придумав ідеальне "маскування".
Джерело:Mothership
Харизматичний байкер зумів назбирати на своїй сторінці у Твітері Azusagakuyuki майже 19 тисяч підписників. Ось його фотографії: розкішні мотоцикли та красива дівчина із рудим волоссям.
Цікаво Все стало простіше: дівчата показали, що змінилось у макіяжі за 5 років – відео
Фото Twitter Azusagakuyuki
Фото Twitter Azusagakuyuki
Коментатори були в захваті від юної леді і дуже хотіли знайти її в інших соціальних мережах. Але всі спроби були марними: "дівчина" вела лише Твітер. Ніхто навіть не підозрював грандіозний обман.
Одного разу на сторінці з’явилася ця фотографія. У відображені бокового дзеркала байку можна побачити чоловіче обличчя. І почалося…
Фото Twitter Azusagakuyuki
Цікаво Солодкі часи: як виглядали американські дівчата в 1970-х – раритетні фото
Автора розшукало одне з японський гумористичних шоу. Як виявилося, сторінку весь час вів 50-річний чоловік на ім’я Сойя, який користувався фільтрами у FaceApp. Вони змінювали його обличчя на фотографіях.
Я хотів ділитися фотографіями їзди на мотоциклі у соціальних мережах. Але нікому не було цікаво дивитися на дорослого дядька. Мені не соромно, що я ввів усіх в оману, – розповідає Сойя.
Фото Twitter Azusagakuyuki
Чоловік не засмутився, що його обман розкрили. Він переконаний, що ця історія зробить його знаменитим та допоможе заробити гроші, на які він купить нові запчастини до мотоциклу.
Поділитися новиною