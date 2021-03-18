Популярна японська байкерка тішила своїх фанатів крутими фотографіями із мотоциклом. Але вартувало їй один раз помилитися, як всі розкусили головний секрет. Насправді це був 50-річний чоловік, який придумав ідеальне "маскування".

Харизматичний байкер зумів назбирати на своїй сторінці у Твітері Azusagakuyuki майже 19 тисяч підписників. Ось його фотографії: розкішні мотоцикли та красива дівчина із рудим волоссям.

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Фото Twitter Azusagakuyuki

Фото Twitter Azusagakuyuki

Коментатори були в захваті від юної леді і дуже хотіли знайти її в інших соціальних мережах. Але всі спроби були марними: "дівчина" вела лише Твітер. Ніхто навіть не підозрював грандіозний обман.

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Одного разу на сторінці з’явилася ця фотографія. У відображені бокового дзеркала байку можна побачити чоловіче обличчя. І почалося…

Фото Twitter Azusagakuyuki

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Автора розшукало одне з японський гумористичних шоу. Як виявилося, сторінку весь час вів 50-річний чоловік на ім’я Сойя, який користувався фільтрами у FaceApp. Вони змінювали його обличчя на фотографіях.

Я хотів ділитися фотографіями їзди на мотоциклі у соціальних мережах. Але нікому не було цікаво дивитися на дорослого дядька. Мені не соромно, що я ввів усіх в оману, – розповідає Сойя.

Фото Twitter Azusagakuyuki

Чоловік не засмутився, що його обман розкрили. Він переконаний, що ця історія зробить його знаменитим та допоможе заробити гроші, на які він купить нові запчастини до мотоциклу.