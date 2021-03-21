Не впізнати: 15 жінок, які ризикнули змінити зачіску і не прогадали – фото
Не дарма кажуть, що нова зачіска може змінити людину до непізнаваності. Ці жінки були відкриті до нових експериментів і зістригли своє довге волосся. Оцініть такі неймовірні перевтілення – вони просто фантастичні!
Джерело:Reddit
Ми підготували для вас 15 прикладів, коли коротка зачіска ще більше підкреслила шарм красивих жінок. Надихаймося на зміни разом із Life 24!
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Сміливо!
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Яке красиве перевтілення!
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Дуже мило!
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"Нарешті я виглядаю так, як мені хочеться"
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Прекрасні зміни!
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"Я це зробила!"
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"Імпульсивне рішення… Але я зробила правильно!"
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Ого!
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Чудова зачіска на обох фото!
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Дуже красиво!
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"Це було складне рішення, але я ризикнула"
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"Я нарешті це зробила!"
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Цікаво виглядає
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Вау!
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"Спробувала щось новеньке"
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