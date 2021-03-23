Для каждого подростка его комната – это отдельная крепость, куда никому нет входа. Там они мечтают о счастливом будущем, страдают из-за любовной драмы и наслаждаются любимой музыкой. Как же выглядели комнаты подростков 30 лет назад?

Как и сегодня, комнаты молодых людей в 80-х были воплощением их увлечений и мятежного характера. Разве что немного отличался интерьер. Или не немного? Посмотрите на эти фото и окунитесь в волшебную атмосферу 80-х годов.

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Первое, что бросается в глаза – это огромное количество плакатов, которыми в те времена комнаты подростков были буквально устланы. На стенах и даже на потолке – все указывало на то, от кого сейчас фанатеет владелец этой комнаты. А о каких увлечениях еще могли сказать эти комнаты?

Эти ребята не просто увлекаются музыкой, но и, похоже, создают ее сами

В этих комнатах плакаты почти что вместо обоев на стенах

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Комната выглядит действительно уютно

Видно, что больше всего подросток в восторге от Depeche Mode

А здесь кто-то не представляет своей жизни без Мадонны и Колы

Да он просто безумный!

Самое главное, чтобы в комнате всегда была доска для серфинга

Как в этой комнате среди всех вещей помещались еще и эти ребята?

Какое искреннее фото!

Понятно, что настоящая страсть этого подростка – мотоциклы

У ребят просто невероятные прически

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Перед вами настоящий клад – коллекция фигурок из "Звездных войн"

Какой стильный молодой человек

Очевидно, он любит рубашки в клеточку

А у этих подростков более минималистичные комнаты, как на то время

Только взгляните на магнитофон – он просто огромный!

Уверены, спустя годы они с ностальгией посмотрят на это фото

Все фото: Vintage everyday