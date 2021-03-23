Плакаты и магнитофоны: как выглядели типичные комнаты подростков в 80-х – 20 фото
Для каждого подростка его комната – это отдельная крепость, куда никому нет входа. Там они мечтают о счастливом будущем, страдают из-за любовной драмы и наслаждаются любимой музыкой. Как же выглядели комнаты подростков 30 лет назад?
Источник:Vintage everyday
Как и сегодня, комнаты молодых людей в 80-х были воплощением их увлечений и мятежного характера. Разве что немного отличался интерьер. Или не немного? Посмотрите на эти фото и окунитесь в волшебную атмосферу 80-х годов.
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Первое, что бросается в глаза – это огромное количество плакатов, которыми в те времена комнаты подростков были буквально устланы. На стенах и даже на потолке – все указывало на то, от кого сейчас фанатеет владелец этой комнаты. А о каких увлечениях еще могли сказать эти комнаты?
Эти ребята не просто увлекаются музыкой, но и, похоже, создают ее сами
В этих комнатах плакаты почти что вместо обоев на стенах
Комната выглядит действительно уютно
Видно, что больше всего подросток в восторге от Depeche Mode
А здесь кто-то не представляет своей жизни без Мадонны и Колы
Да он просто безумный!
Самое главное, чтобы в комнате всегда была доска для серфинга
Как в этой комнате среди всех вещей помещались еще и эти ребята?
Какое искреннее фото!
Понятно, что настоящая страсть этого подростка – мотоциклы
У ребят просто невероятные прически
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Какой стильный молодой человек
Очевидно, он любит рубашки в клеточку
А у этих подростков более минималистичные комнаты, как на то время
Только взгляните на магнитофон – он просто огромный!
Уверены, спустя годы они с ностальгией посмотрят на это фото
Все фото: Vintage everyday
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