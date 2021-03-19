Интернет заменил современным детям все: телевизор, карты, радио и тому подобное. Весь мир просто под рукой! Существует множество проблем, о которых современные подростки даже не догадывались, а старшему поколению приходилось справляться с этим каждый день.

Сегодня так легко, не выходя из дома, посмотреть фильм онлайн, заказать еду прямо под двери квартиры и пересмотреть несколько тысяч фото в облачном хранилище. Не так давно об этих и еще десятках других простых действий и речи не было. Посмотрите, какие трудности раньше были просто обыденностью, а сегодняшним подросткам они просто не знакомы! Возможно, кое-что из этого вы еще застали?

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Трудно понять почерк

Сегодня почти все заметки и даже лекции во время обучения большинство записывает в телефоне или на ноутбуке, а не пишет от руки. Поэтому не приходится часами расшифровывать непонятные закорючки одногруппницы, в которой вы заняли конспект.

Приходилось все писать от руки / Фото Unsplash

Искать номер в справочнике

Да, раньше для каждого города были печатные телефонные справочники, где можно было найти номер человека по фамилии и позвонить. Конечно, это касалось стационарных телефонов, и сейчас такая вещь была бы неактуальна.

Неизвестно, кто звонит

К сожалению, большинство стационарных телефонов не показывали, кто звонит. Поэтому это каждый раз было приятной (или не очень) неожиданностью. Сейчас же мы вряд ли возьмем трубку от незнакомого номера.

Старые телефоны не показывали, кто звонит / Фото Pexels

Ждать в очереди, чтобы купить билет

Людям приходилось стоять в очереди за билетами буквально на все: на поезд, в кино, в театр и тому подобное. А каким было разочарованием выстоять очередь и узнать, что места раскуплены! Сейчас для этого существуют специальные сервисы, где билеты можно купить в один клик.

Забыть о чьем-то День рождения

Ранее такие вещи нужно было где-то записывать, чтобы не упустить праздник близкого человека. Сегодня же Фейсбук любезно об этом напоминает.

Построить правильный маршрут

Признайтесь, когда последний раз пользовались бумажными картами в путешествиях? GPS в наших телефонах строит оптимальный маршрут. А когда-то приходилось самому разбираться со всеми поворотами, съездами и точками на карте.

Пользоваться бумажными картами не так легко / Фото Unsplash

Ждать рекламу на телевидении

С развитием стриминговых сервисов зрители забыли о 20-минутную рекламу на телевидении. Максимум, на который нас хватает, – 30 секунд рекламы в интернете.

Делить компьютер в семье

У счастливчиков, которые имели компьютеры дома, была другая проблема: он был один на всю семью, и приходилось делить его со всеми. К счастью, сейчас каждый имеет персональный ноутбук, телефон, планшет и еще кучу гаджетов, в которых видите только вы.

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Ходить в библиотеку для научной работы

Когда-то просиживать вечера в библиотеке, чтобы написать дипломную работу, было обычным делом. Сейчас большинство литературы оцифровано и нет нужды даже выходить из дома, стоит зайти только в виртуальной библиотеки – и все знания как на ладони.

Сейчас редко приходится обращаться в библиотеку / Фото Unsplash

Случайно избавиться важных воспоминаний

Теплые семейные видео хранились на дисках или кассетах. Было очень обидно случайно их выбросить, потерять или записать поверх какое-то телешоу. Современные облачные хранилища решают эту проблему – даже после удаления файлы еще некоторое время хранятся в корзине.

Пытаться сделать объем на волосах

Сейчас девушки тоже пытаются достичь прикорневых объема, однако взгляните на фото 90-х: то, что делали наши мамы со своими волосами, действительно впечатляет! Начес, бигуди и много лака – это отнимало массу времени.

Прически того времени были очень объемными / Фото pinterest

Страдать от жары в машине

Эти семейные поездки к морю летом: солнце лепит в глаза, в машине душно, все липнет к сидениям и всем несказанно жарко. Сейчас же молодые трудно представить автомобиль без кондиционера.

Иметь только 3 канала

... и за те еще нужно было бороться с другими членами семьи, ведь вы хотите посмотреть мультики, ваши родители – новости, а старшая сестра – любимый сериал. Сейчас же перед нами открыто безграничное пространство кино, шоу и сериалов на любой вкус, которые можно смотреть отовсюду.

У старых телевизоров когда-то было очень мало каналов / Фото Pexels

Писать без права на ошибку

Мы привыкли, что можем редактировать текст в любой момент, ведь Word все прощает и дает исправить ошибки. Ранее же даже научные работы и рефераты писали от руки. Одна ошибка - и вся страница летит в помойку.

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Невозможно быстро решить спор

Если раньше друзья спорили между собой по какому-то актуальному вопросу, приходилось заглядывать в энциклопедии, чтобы найти ответ. Сегодня же спор решается одним запросом в гугле.

Сейчас очень легко все просто загуглить / Фото Pexels

Ждать любимую песню на радио

Это сейчас у нас всех есть подписка в Spotify, Deezer или на другом сервисе. А незнакомую песню легко можно найти через Shazam. А раньше трек, который понравился, нужно было ждать по радио, а потом записывать на кассету.

Поцарапанный диск

Кажется, многим была знакома эта ситуация: даешь подруге диск с игрой, а она возвращает его уже поцарапанным. Диск больше не читается – настоящая трагедия. Теперь из-за этого никто не переживает: игры покупают в Steam, а фильмы смотрят на Netflix.

Звать подругу к телефону

Если вечером вам хотелось поговорить с подругой, приходилось набирать ее и просить маму, которая взяла трубку, позвать ее. Сейчас же, посмотрим правде в глаза, мало кто говорит по телефону, а общается в мессенджерах.

С подругами говорили по стационарному телефону/ Фото pinterest

Неизвестно, как живут друзья детства

Когда-то встречи выпускников были интереснее, ведь после школы все разъезжались, редко поддерживали связь и не видели друг друга. Сегодня же благодаря соцсетям легко найти своих одноклассников и знать почти все об их жизни.

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Забыть дома камеру

Сейчас камерами пользуются преимущественно профессиональные фотографы, а обычным пользователям достаточно и камеры в телефоне. Однако ранее, чтобы сделать семейные снимки, нужно было обязательно бросить фотоапарат в сумку.