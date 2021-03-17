Пользователь тиктока нашел на барахолке старый дневник, датированный 1957 годом, который вела домохозяйка. Ее записи самом деле напоминают твиты любого человека, переживающего карантинные будни.

Пользователь с ником otherworlddesign только недавно создал аккаунт в тиктоке для того, чтобы показать свою недавнюю находку, настоящую капсулу времени – старый дневник с 50-х. В нем домохозяйка день за днем ​​не только составляла списки покупок, но и делилась своими мыслями. Эти записи доказывают: с течением времени у людей остаются одни и те же проблемы.

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На первом же видео видно, что блокнот действительно старый: об этом свидетельствуют пожелтевшие страницы и потертая обложка.

Скриншот с видео в тиктоке @otherworlddesign

Парень показал первую запись с 3 февраля 1957 – и никому не известный автор получила благосклонность тысяч пользователей: "Ничего не делала, только ела". Такое знакомое многим настроение на карантине!

Пользователям настолько понравились эти записи, что они стали просить парня показывать, что делала эта женщина в определенные даты. Первым был запрос на 24 сентября 1957 года. Похоже, в этот день домохозяйка снова страдала от скуки. Хотя, некоторые ее занятия могут показаться странными: "Сегодня мне нечего было делать. Я только ловила мух для ящерицы и делала небольшие заплатки".

Скриншот с видео в тиктоке @otherworlddesign

Впоследствии в дневнике появилась еще одна героиня – Винни, скорее всего, подруга автора. Их отношения даже взволновали подписчиков. 10 ноября того же года женщина поделилась: "Винни позвонила, чтобы пригласить меня на ужин. Мне не хотелось этого делать."

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А через неделю она написала: "Позвонила Винни сказать, что не пойду с ней в Okla T.G" (Okla T.G - нечто вроде супермаркета тех времен). Кажется, Винни хотела бы проводить больше времени со своей подругой. Пользователи начали шутить:

Похоже, что Винни действительно трудно поддерживать эту дружбу,

– написала подписчица

Скриншот с видео в тиктоке @otherworlddesign

Один из дней, 15 марта, у домохозяйки с 50-х оказался действительно интересным: "Шеф полиции только что привез меня домой. А потом позвонил и сказал, что вроде как рад вернуться домой. Что за милая семья".

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