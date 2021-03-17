Користувач тіктоку знайшов на барахолці старий щоденник, датований 1957 роком, який вела домогосподарка. Її записи насправді нагадують твіти будь-якої людини, що переживає карантинні будні.

Користувач з ніком otherworlddesign лише нещодавно створив акаунт у тіктоку для того, щоб показати свою нещодавню знахідку, справжню капсулу часу – старий щоденник з 50-х. У ньому домогосподарка день за днем не тільки складала списки покупок, а й ділилась своїми думками. Ці записи доводять: з плином часу у людей залишаються одній й ті ж проблеми.

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На першому ж відео видно, що записник дійсно старий: про це свідчать пожовклі сторінки та потерта обкладинка.

Скриншот з відео в тіктоку @otherworlddesign

Хлопець показав перший запис за 3 лютого 1957 року – і нікому не відома авторка здобула прихильність тисяч користувачів: "Нічого не робила, тільки їла". Такий знайомий багатьом настрій на карантині!

Користувачам настільки сподобались ці записи, що вони почали просити хлопця показувати, що робила ця жінка у певні дати. Першим був запит на 24 вересня 1957 року. Схоже, цього дня домогосподарка знову страждала від нудьги. Хоча, деякі її заняття можуть видатись дивними: "Сьогодні мені не було що робити. Я тільки ловила мух для ящірки і робила невеликі латки".

Скриншот з відео в тіктоку @otherworlddesign

Згодом у щоденнику з'явилась ще одна героїня – Вінні, швидше за все, подруга авторки. Їх стосунки навіть схвилювали підписників. 10 листопада того ж року жінка поділилась: "Вінні подзвонила, щоб запросити мене на вечерю. Мені не хотілось цього робити."

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А за тиждень вона написала: "Подзвонила Вінні сказати, що не піду з нею до Okla T.G" (Okla T.G – щось на зразок супермаркету тих часів). Здається, Вінні хотіла б проводити більше часу зі своєю подругою. Користувачі почали жартувати:

Схоже, що Вінні справді важко підтримувати цю дружбу,

– написала підписниця

Скриншот з відео в тіктоку @otherworlddesign

А один із днів, 15 березня, у домогосподарки з 50-х виявився справді цікавим: "Шеф поліції щойно привіз мене додому. А потім подзвонив і сказав, що ніби як радий повернутись додому. Що за мила родина".

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