У чтения книг одни преимущества: вы пополняете свой словарный запас, переживаете новые эмоции, вдохновляетесь и генерируете новые идеи. Конечно, если вы хорошо запомнили то, что только что прочитали. Однако скорее всего, дочитывая абзац до конца, вы уже с трудом можно вспомнить, о чем вообще речь.

Дело в том, что чтение – это не просто понимание слов на бумаге. Это ряд сложных процессов в нашем мозгу, в которые вовлечены не только зрительные и слуховые системы, но и нейронные цепи, которые заставляют нас переживать определенные эмоции и кодируют память. Почему наш мозг упорно отказывается запоминать прочитанное и как это исправить?

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В чем преимущество бумажных книг

Многим людям трудно пересказать прочитанное уже через несколько минут после того, как они отложили текст. Профессор информатики в Университете штата Калифорния в Сан-Хосе считает, что главная проблема в том, что мы читаем все больше электронных книг. По ее мнению, люди, которые читают бумажную книгу более сконцентрированы, тогда как чтение на экране – сплошное отвлечение.

Отдавайте предпочтение бумажным книгам / Фото Unsplash

Что такое "заинтересованный читатель"

Когнитивный невролог Мэрианн Вольф рассказывает, что читая печатную книгу мы становимся по-настоящему заинтересованным читателем. Что это значит? Заинтересованный читатель устанавливает ассоциации, связывает прочитанное с предыдущим опытом, сомневается в фактах и ​​задает вопрос: "Действительно? Это точно правда? А как насчет ...

Старайтесь обдумывать прочитанное / Фото Unsplash

Если вы пытаетесь как можно быстрее прочитать текст и постоянно отвлекаетесь, то не даете мозгу никаких шансов построить новые связи. Без анализа прочитанного и формирования ассоциаций вы быстро забудете все.

Что-то из текста вы, конечно, запомните. Но не на глубоком уровне – у вас просто не было на это времени,

– отмечает невролог

Забывать тоже нужно

В современном мире так много информации, что мозг просто вынужден ее фильтровать, забывая, что нам не нужно. Так считает когнитивный невролог из Чикагского университета Моника Розенберг.

Концентрируйтесь на чтении / Pexels

Таким инструментом фильтрации выступает внимание. Если вы внимательны и сосредоточены во время чтения, вы словно говорите мозгу: "Эта информация важна", помогая ему фильтровать, что стоит запомнить, а что – проигнорировать.

Так как запоминать прочитанное?

Роземберга дала несколько советов, которые позволят вам не просто читать, а еще долго помнить информацию, которую вы только узнали.

1. Сделайте все возможное, чтобы не отвлекаться

Моника Розенберг признается, что и сама часто пытается прочитать статью, а вместо этого начинала общаться со студентом или проверять почту. Поэтому нашла для себя выход: выключить все устройства, насколько это возможно, и уедениться.

Читайте без гаджетов и соцсетей / Фото Unsplash

2. Начните с малого

Поскольку отгородиться от всех гаджетов и виртуального мира на несколько часов практически нереально, она советует начать с 20 минут чтения бумажной книги, чтобы приучить свой мозг концентрироваться. 20 минут легче вписать в напряженный график, чем целых 2-3 часа, правда?

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

3. Практикуйте активное чтение

Не просто читайте, а создавайте связи: делайте рисунки течение чтения, выписывайте цитаты, выделяйте текст, расскажите об интересных моментах друзьям. Это не значит, что вы должны маркером выделить почти всю книгу. Приучите себя анализировать прочитанное, записывать и собственные мысли и вопросы, которые у вас возникают. Делайте это на полях или в отдельной тетради - единственного рецепта нет.

Невролог признается, что эти практики и чтения по 20 минут вернули ей удовольствие от чтения:

Конечной целью чтения должно быть не запоминание, а понимание,

– отметила Розенберг