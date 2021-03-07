Некоторые книги – это не просто художественные истории. Они могут сформировать ваши ценности и мировоззрение, а еще – помочь понять, как устроен это сложный мир. Это именно то, что нужно каждому в молодом возрасте.

Пользователи известного социального сервиса обмена знаниями Quora составили список самых важных книг, которые нужно успеть прочитать, пока вам не исполнилось 30. Предлагаем познакомиться с ними поближе, возможно, какая-то из этих книг станет вам хорошим помощником в сложной жизненной ситуации или просто натолкнет на размышления.

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1. Гроздья Гнева. Джойн Стейнбек

Издательство: КМ-БУКС

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Автор этой книги получил Пулитцеровскую премию, а само произведение навсегда вошло в классику американской литературы. Его называют "хрониками Великой депрессии", ведь все происходит в непростые 30-е года прошлого века. В то время многие пускался в изнурительное путешествие в поисках лучшей жизни, убегая от голода и безработицы. Через историю одной сельской семьи автор своим фирменным изысканным стилем рассказывает о трагедии тех времен, несправедливости, неравенстве, конфликте сильных и слабых. Это выдающийся роман, который нужно читать без спешки, погружаясь в атмосферу 30-х.

2. Убежище. Дневник в письмах. Анна Франк

Издательство: Vivat

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Это издание по-настоящему взволновало весь мир. Дневник еврейской девочки, который она вела в течение 2 лет, скрываясь в убежище со своей семьей, пока не погибла в концлагере. Она описывает все сложности и лишения, с которыми сталкивалась ее семья, все попытки наладить хоть подобие нормальной жизни в таком сложном положении и страх быть пойманным немцами. И тем не менее 15-летняя девочка остается подростком, рассказывая о ссорах с родителями, отношениях с сестрой и мечтах стать журналисткой.

В конце концов, из ее семьи выжил только отец, и он позаботился о том, чтобы эти записи были изданы. Сегодня эта книга переведена на 67-ми языках, и о ней знают во всем мире.

3. В дороге. Джек Кеурак

Издательство: Фолио

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Еще одно произведение американской классики от культового писателя Джека Кеурака. В этой автобиографической книге говорится о путешествии двух друзей по Америке. Яркие представители тогдашнего поколения битников, они видят свою жизнь в случайных встречах, любви, выпивке и ночных разговорах-откровениях. Эту книгу полюбили за ее открытость и правдивость, за привлекательность такой жизни и спонтанность битников. У героев нет точки назначения, но есть желание исследовать этот мир, и каждый километр дороги меняет их. Это произведение о свободе, и вы точно его полюбите.

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4. Бегущий по ветру, Халед Госсейни

Издательство: Издательство Старого Льва

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Роман афгано-американского писателя, который легко и откровенно рассказывает сложную историю. Афганский мальчик Амир в детстве стал свидетелем страшного преступления, однако не стал вмешиваться и сделал вид, что ничего не произошло. Этот поступок будет преследовать его всю жизнь, и лишь однажды ему выпадет шанс искупить свою вину.

В этой тяжелой истории много слоев, под которыми таятся вечные этические и религиозные вопросы о мужестве, о наших внутренних демонах, о вине, наказании и совести. Если вы начнете читать эту книгу, то уже не сможете остановиться.

5. Жена путешественника во времени, Одри Ниффенеггер

Издательство: Клуб Семейного Досуга

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Научно-фантастический роман об отношениях 18-летней студентки и 28-летнего библиотекаря. Что их объединяет? Путешествия во времени и любовь, как на американских горках: с длинными разлуками и радостными встречами, болью и счастьем, ощущением близкой смерти и одновременно – бесконечности. Даже если вы не фанат романтических историй, эта книга о любви запомнится вам надолго.

6. Маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери

Издательство: Ридна мова

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Кто же не слышал о "Маленьком принце" и не читал это произведение в школе? Однако попробуйте перечитать его во взрослом возрасте – и вам откроются совершенно новые истины. Через простую, казалось бы, историю автор говорит с читателями о вечном: добре и зле, милосердии и верности, искренности и детской наивности. Книга учит беречь в себе ребенка, и чтобы об этом не забывать, советуем время от времени открывать "Маленького принца" и погружаться с ним в космические путешествия.

7. Последняя лекция, Рэнди Пауш, Джеффри Заслоу

Издательство: Vivat

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Это книга-лекция, которая читается очень легко, но заставляет задуматься о таких важных вещах как честность, мечты, о том, как важно радоваться жизни и ценить отведенное нам время. Это своеобразное послание от преподавателя Университета Карнеги-Меллон Рэнди Пауша, которое он адресует не только своим детям, но и всему поколению. Если вам надоели одинаковые мотивационные книги, то самое время взяться за эту небольшую лекцию, которая может разложить для вас все по своим местам.