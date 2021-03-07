Деякі книги – це не просто художні історії. Вони можуть сформувати ваші цінності і світогляд, а ще – допоможуть зрозуміти, як влаштований це складний світ. Це саме те, що потрібно кожному у молодому віці.

Користувачі відомого соціального сервісу обміну знань Quora склали список найважливіших книг, які потрібно встигнути прочитати, поки вам не виповнилось 30. Пропонуємо познайомитись з ними ближче, можливо, якась із цих книг стане вам хорошим помічником у складній життєвій ситуації або й просто наштовхне на роздуми.

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1. Грона гніву. Джойн Стейнбек

Видавництво: КМ-БУКС

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Автор цієї книги отримав Пулітцерівську премію, а сам тві назавжди увійшов до класики американської літератури. Його називають "хроніками Великої депресії", адже все відбувається у складних 30-х роках минулого століття. У той час багато хто пускався у виснажливу подорож, шукаючи кращої долі та втікаючи від голоду і безробіття. Через історію однієї сільської родини автор своїм фірмовим вишуканим стилем розповідає про трагедію тих часів, несправедливість, нерівність, конфлікт сильних і слабких. Це видатний роман, який потрібно читати без поспіху, поринаючи в атмосферу 30-х.

2. Сховище. Щоденник у листах. Анна Франк

Видавництво: Vivat

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Це видання по-справжньому схвилювало увесь світ. Щоденник єврейської дівчинки, який вона вела протягом 2 років, переховуючись у сховищі зі своєю родиною, аж поки не загинула у концтаборі. Вона описує усі складнощі та поневіряння, які спіткають її родину, усі спроби налагодити хоч подобу нормального життя у такому складному становищі та страх бути викритими німцями. Та попри все 15-річна дівчинка залишається підлітком, розповідаючи про сварки з батьками, стосунки з сестрою та мрії стати журналісткою.

Зрештою, з її родини вижив лише батько, який і потурбувався про те, щоб ця записи були видані. Сьогодні ця книга перекладена 67-ма мовами, і про неї знають у всьому світі.

3. У дорозі, Джек Кеурак

Видавництво: Фоліо

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Ще один твір американської класики від культового письменника Джека Кеурака. У цій автобіографічній книзі йдеться про подорож двох друзів Америкою. Яскраві представники тогочасного покоління бітників вони бачать своє життя у випадкових зустрічах, коханні, випивці і нічних розмовах-одкровеннях. Цю книгу полюбили за її відвертість і правдивість, за привабливість такого життя і спонтанність бітників. У героїв немає точки призначення, але є бажання дослідити цей світ, і кожен кілометр дороги змінює їх. Цей твір про свободу, і ви точно його полюбите.

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4. Ловець повітряних зміїв, Халед Госсейні

Видавництво: Видавництво Старого Лева

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Роман афгано-американського письменника, який легко й відверто розповідає складну історію. Афганський хлопчик Амір у дитинстві став свідком страшного злочину, проте не став втручатись і удав, що нічого не сталось. Цей вчинок переслідуватиме його усе життя, і лише одного разу йому випаде шанс спокутувати свою вину.

У цій важкій історії багато шарів, під якими таяться одвічні етичні та релігійні питання про мужність, про наших внутрішніх демонів, про вину, покарання та совість. Якщо ви почнете читати цю книгу, то вже не зможете зупинитись.

5. Дружина мандрівника в часі, Одрі Ніффенеггер

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

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Науково-фантастичний роман про стосунки 18-річної студентки та 28-річного бібліотекаря. Що їх об'єднує? Мандрівки у часі та кохання, мов на американських гірках: з довгими розлуками і радісними зустрічами, болем та щастям, відчуттям близької смерті і водночас – нескінченності. Навіть якщо ви не фанат романтичних історій, ця книга про кохання западе вам у серце.

6. Маленький принц, Антуан де Сент-Екзюпері

Видавництво: Рідна мова

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Хто ж не чув про "Маленького принца" і не читав цей твір у школі? Проте спробуйте перечитати його у дорослому віці – і вам відкриються зовсім нові істини. Через просту, здавалось би, історію автор говорить з читачами про вічне: добро і зло, милосердя і вірність, щирість і дитячу наївність. Книга вчить берегти у собі дитину, і щоб, про це не забувати, радимо час від часу відкривати "Маленького принца" і поринати з ним у його космічні подорожі.

7. Остання лекція, Ренді Пауш, Джеффрі Заслоу

Видавництво: Vivat

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Це книга-лекція, які читається дуже легко, але змушує замислитись про такі важливі речі як чесність, мрії, про важливість радіти життю і цінувати відведений нам час. Це своєрідне послання від викладача Університету Карнегі-Меллон Ренді Пауша, яке він адресує не тільки своїм дітям, а й всьому поколінню. Якщо вам набридли однакові мотиваційні книги, то саме час взятись за цю невелику лекцію, яка може розкласти для вас усе по своїм місцям.