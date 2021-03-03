В отличие от мемуаров, которые пишутся после того, что произошло в жизни, дневники - более откровенный жанр. В них фиксируют событие, которое позже не перепишешь в угоду требованиям времени, как это бывает в воспоминаниях. Поэтому дневники - это откровенное признание автора, которое иногда заставляет переосмыслить историю.

Книги из этой подборки пронизаны человеческой искренностью, откровенностью, трогательными и шокирующими подробности нашей истории: от тайн знаменитой украинской художницы до воспоминаний об ужасах Второй мировой. Погружайтесь в настоящий разговор с автором дневника.

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1. Татьяна Яблонская. Дневники, воспоминания, размышления

Издательство: Родовид, 2020

В этой книге собраны тексты, написанные известной художницей Татьяной Яблонской (1917– 2005) за долгие годы. Частично они печатались: статьи о коллегах– художников и о собственном творчестве, предисловия к каталогу персональных выставок. Однако большинство из них публикуется впервые – те, что писались для себя.

Живые наблюдения, сокровенные мысли, воспоминания о том, что было для этого человека важным и ценным, до сих пор скрывались в бесконечных тетрадях и блокнотах, на отдельных листах, – вспоминает дочь художницы Гаянэ Атаян.– Теперь они открываются миру. Открываются почти полностью. За этим "почти" – дни, месяцы и даже годы моих сомнений, снова и снова "прожитая" через мамины тексты ее яркая и непростая жизнь. Что опубликовать, что – нет? Для чего еще не пришло время, для чего– то оно и не придет.

Пожалуй, точно не для печати предназначались дневниковые записи художницы 1964 года. "Спешно приводится "марафет ", "стиль ". "Новая коммунистическая деревня "." А в магазине и тюльки нету, одни консервы, а кто их купит?". "Хлеба нету, надо идти в столовую есть, а еще, говорят, Америку догоняем ", – разговор в чайной".

2. Светлана Алексиевич. Последние свидетели. Соло для детского голоса

Издательство: Фолио, 2020

Эта необычная книга – истории разных людей об эпизодах из детства, которое пришлось на 1941– 1945 годы, истории тех, кому пришлось повзрослеть в 12– 14 лет, или даже в пять или в семь, но рассказанные они уже взрослыми. Автор брала интервью у множества людей, которые были детьми во время Второй мировой войны, и кто сохранил воспоминания о своем детстве до очередного "свободного" времени.

Отрывок из книги: "Все боялись произнести вслух то, что случилось, даже тогда, когда уже знали, ведь уже успели сообщить, – вспоминает уже сейчас один из героев книги о начале войны. – Но они боялись, чтобы их не назвали провокаторами. Паникерами. А это страшнее войны. Они боялись ... это я сейчас так думаю ... И, конечно, никто не верил. Что вы! Наша армия на границе, наши вожди в Кремле! Страна надежно защищена, неприступная для врагов! Это я тогда так думал ... я был пионером. "

3. Белла Шаер. Детский мат

Издательство: Дух и Литера, 2021

Ценности в этой книге, при этом именно мировоззренческие, меняются по мере взросления героини, ведь на дворе 60– е, двор пока черновицкий, а сравнить их с остальным миром автору– дебютантке пришлось уже по приезде в Израиль. Ведь как было в детстве независимо от места проживания и количества родственников?

Отрывок из книги: "Они сидели во дворе у стволистого дерева, фиолетовые цветы которого уже осыпались. – Голубые коты? – спросила Маленькая Мира и чуть улыбнулась. Мама, бросив на нее осуждающий взгляд, покачала головой. – Пусть играет с Леопольдом, – сказала Маленькая Мира, будто защищаясь. Папа провел рукой по волосам Полины и слегка взъерошил их. – Действительно, почему тебе, собственно, не играть с Леопольдом? – сказала мама. – На самом деле он – наш кот. Большая грусть окутала Полю. – Не бывает голубых кошек? – тихо спросила она у Шурика. Шурик окинул всех взглядом – с тем, чего они оба не знали, что называется решительностью. – Конечно, есть, – ответил он".

Поэтому несмотря на то, что герои новеллы – дети, этот тонкое психологическое, полное точных наблюдений и пронзительных деталей произведение не является детским. А уже вторая новелла охватывает 20 лет из жизни тель-авивцев Галит и Гордона и касается тем любви, семейных связей и несбыточных мечтаний. Между тем действие лаконичного и драматического рассказа "Задвох", посвященного темам одиночества, эмиграции и семейных отношений, также происходит в Израиле.

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4. Алистер Кроули. Дневник наркоман

Издательство: Фолио, 2019

Автор этой книги, среди предшественников которого – Эдгар По и Уильям Берроуз, при жизни считался колдуном, последователем Мрака, наиболее культовой фигурой "темной" литературы ХХ века. Хотя на самом деле – и это подтверждает "Дневник наркомана" – нам раскрывается творчество поэта, философа, наконец, просто "живого" человека, который жил на грани жизни и смерти.

Впрочем, не стоит надеяться, что книга рассказывает о наркотиках, ведь во времена, когда жил Кроули, открытость не была в почете, зато все "жареное" пряталось среди истории о человеческих отношениях, любви, дружбе. На этот раз исторический фон – это Париж и Лондон, о котором рассказывается в первой части книги. Жизнь богемы, опускание на дно, куда засасывает ежедневное употребление веществ, которые якобы возбуждают творческое воображение. Выжить удается не каждому, и поэтому нужен учитель, который выступает уже во второй части. Именно здесь речь о тайном учении Кроули, которое обосновывает желание людей употреблять наркотики, вдохновляясь состоянием измененной реальности.

5. Майкл Макфол. От Холодной войны до Горячего мира: американский посол в путинской России

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

В 1980-х автор этой книги впервые посетил Россию и искренне полюбил советских граждан за их стремление демократических перемен. Впоследствии стал первым лицом при президенте Обаме, который перезагружал американо-российские отношения, а затем – и послом в России. Впрочем, как известно, улучшений в отношениях между двумя государствами-антиподами не произошло. Что же помешало? Почему, несмотря на кажущуюся приверженность демократическим ценностям, Россия свернула свободу слова, вторглась в Украину и вмешалась в выборы президента США? Почему США так же не смогли воплотить эту стратегию в жизнь несмотря на их горячую поддержку среди самих русских? Почему дипломатия холодных отношений стала такой горячей?

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Автор книги подробно рассматривает тридцатилетнюю историю развития и упадка американо-российских отношений, а также причины, которые могли привести к такому неутешительному результату.

Отрывок из книги: "Однажды они даже более чем на двадцать минут задержали российского сенатора Михаила Маргелова, потому что он не имел с собой паспорта, – вспоминает он. – Кто же мог знать, что для того, чтобы выпить чаю с американским послом в его резиденции, нужен паспорт? Когда мы пожаловались на это, то российские руководители стали настаивать, что они просто пытаются защитить нас ... от российского сенатора! Такой уровень полицейского давления под американским посольством и Спасо-Хаусом – это было что-то новое. Никто не помнил такого агрессивного поведения от наших хозяев даже в советские времена. Мы не раз подавали официальные жалобы в Министерство иностранных дел на поведение российских полицейских, отмечая, что в Вашингтоне полицейских у российского посольства никто не размещает. Ничего не поменялось".