Среди книг этой подборки – австралийские приключения и заметки вампира, крымское фэнтези и островной роман. Объединяет их сногсшибательный сюжет, интрига и психологическое напряжение, которое не приходит до последней страницы. После чего приходит понимание, что именно это – настоящая магия текста, которая дарит нам наслаждение от чтения.

Предлагаем вам познакомиться лучшими новыми книгами, которые смогут удовлетворить любопытство даже самых любознательных читателей.

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Агнешка Стельмашик. Хроники Архео. Книга 5. Загадка бриллиантовой долины

Издательство: Книги XXI, 2020

Зимние каникулы в Австралии – не такая уж и плохая идея. Особенно, когда впереди ждет увлекательное путешествие в поисках Бриллиантовой долины. Хорошо известные читателям из предыдущих частей "Хроник Архео" Аня и Бартек отправляются к тете Барбаре Лоусон в Австралию.

Журналистка случайно нашла двухсотлетнюю карту, ведущую в долину огромных бриллиантов. Ее предыдущий владелец, лорд Артур Кавендиш, сошел с ума и прекратил свои поиски. Теперь у юных охотников за древностями есть шанс отыскать утраченные сокровища. В этом им снова будут помогать Мэри Джейн, Джим и Мартин Гарднер из Лондона. Но не только они интересуются загадочной долиной. На пути у детей появляется гробовщик-предприниматель Ларри Фиш и влиятельный господин Т., которые имеют свои планы на драгоценные камни. И эти лица способны на все, чтобы получить желаемое. В "Хрониках Архео" юным героям придется поплавать с акулами, потерять управление самолетом, пережить тропический муссон, бродить по джунглям, познакомиться с духами с аборигенских легенд и многое другое. Но впереди их ждут настоящие бриллианты величиной с кулак, а главное – верные друзья, всегда разделят даже опасное путешествие.

Книга "Загадка Бриллиантовой долины" дополняют короткие информативные вставки, из которых можно узнать справочную информацию об исторических лицах и событиях прошлого, а также флору и фауну Австралии.

Ллойд Джонс. Мистер Пип

Издательство: Фабула, 2019

Этот роман – всемирный бестселлер новозеландского писателя, в свое время вошел в шорт-лист Букеровской премии. Переведен на десятки языков и экранизирован Эндрю Адамсоном (постановщиком "Шрек" и фильмов о Нарнии), причем главную роль исполнил сам "доктор Хаус" – Хью Лори.

Итак, крошечное село на тропическом острове на юге Тихого океана. Все белые полетели в Австралию, с другого конца острова приближается война, школа три месяца закрыта. И вдруг местный отшельник – единственная белая человек, осталась в деревне, и никогда ранее не замеченная в склонности к учительству – восстанавливает школьные занятия. Таким образом, "Большие надежды" Диккенса, о которых рассказывает новый "учитель", на маленьком тихоокеанском острове в разгар гражданской войны перевернули жизнь маленького заброшенного села и девочки, героини романа. И это – лишь первое звено в цепочке событий, которые должны привести к трагическому финалу.

"Я была удивлена, что помню" Большие надежды "в очень неожиданные минуты, – говорит героиня. – Чаще всего это случалось ночью, когда я хотела убежать в другой мир, но также и в другое время. Однажды я смотрела на море, ни о чем особом не думала, и поймала себя на мысли, что иду к Сатис-Хаус, мрачному и всему в паутине, вместе с Пипом, которому хотелось вернуться в прошлое ".

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Татьяна Бонч-Осмоловская. Пока есть на земле цикады и оливы

Издательство: Каяла, 2021

Приключения пятнадцатилетней Гани в этой феерической истории, похожей то на философскую притчу, то на настоящее приключенческое фэнтези, напоминают нам о чудесном мире настоящей юношеской литературы, который только, кажется, начал возрождаться в книгах современных авторов. В этом случае этому способствует еще и магическое место, где происходят события в этой истории. Ведь, кроме остальных фантастических мест, действо разворачивается в Киммерии, Таврии, Крымском ханстве, Тавриде – то есть в Крыму! Как ведется нашей Гане в том благословенном краю детства и отрочества, что она поняла по дороге и какие приключения с ней произошли – как будто с Гердой, Лирой Белаква и остальными героинь с мирового наследия, с которыми стоит ее сравнить – об этом можно узнать из этой необычной книги

Добавим, что, отправившись за волшебныи гребенем, который сделает ее маму самой красивой в мире, наша Аня попадет в фантастические и одновременно страшные края, где встретит тамошнего правителя Сферобора, окажется в трудных ситуациях один на один с удивительными и причудливыми существами, которые вышли с мифологической древности – Ехидной, грифонами, а одно из созданий, бегает по небу, уже не будет махать когтистой лапой из-за туч. Захватывающий сюжет не останавливается ни на минуту, и порой забываешь, что это чтиво для юношества, настолько профессионально автор ведет повествование, а ее герои решают вполне "взрослые" проблемы.

Наталья Довгопол. Странствующий цирк серебристой госпожи

Издательство: Виват, 2021

Начинается все в этом магическом романе с провала, ведь коронный номер бродячего цирка – выступление гигантского ручного волка – останавливает юная зрительница, которую все считают причинной: она поднимается на сцену и укрощает грозного зверя. Что это, если не ведьмовские чары?

Цирк идет дальше, в полном приключений путешествии по украинским землям начала ХХ века, где придется искать общий язык с удивительными существами с давних легенд. Но именно с той встречи в полосатом шатре, на один вечер натянутом среди скошенного поля, берет начало новая история: о тех, кто ищет любви и справедливости, о людях и оборотней, один из которых вышел из самого Лемберга, пытающихся найти свою истинную сущность.

"Она просто двигалась, куда дул ветер или куда направляла ее движение ведьма, – узнаем мы о маленькой храброй героине, которая укротила волка. – Однажды Митрофановна опрокинула девочку в агатовое кольцо, продала купцу на базаре за несколько кип, а когда среди ночи наваждение спало, Причинная оправилась у господина на столе и сама под вечер вернулась к ведьме. Она бывала вороной кобылой, уткой и муравьем, а совсем недавно благодаря знакомому водяному побывала и рыбой. Но откуда ей было знать, когда чары рассеиваются? Никогда в жизни Причинная над этим не задумывалась. Она вообще не думала. Она просто была ".

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Герда Мария Пум Дневник Коко. Заметки девочки-вампира

Издательство: Школа, 2020

За все время существования образа вампира в литературе и кино мы привыкли к мрачному антуражу, затемненным декорациям, коварным героям, которые только и хотят, что напиться крови незадачливых персонажей. Впрочем, как известно, недавно наступила эпоха толерантности и политкорректности, и вот уже героиня-вампирша, тринадцатилетняя Коко, учится в обычной школе, ведет дневник и стремится найти общий язык с друзьями по школе. Ей и ее семье обычно приходится скрывать свои привычки и образ жизни, поэтому к поездке в Италию девушка берет для себя консервированную кровь, а для друзей – всевозможные вкусности: шоколад, чипсы и прочее. Так же в школьной столовой она вынуждена имитировать отвращение к обычным "человеческим" продуктам, а в самом подростковом житье-бытье комплексовать по тем же причинам, что и остальные сверстников, страдать из-за первой любви и учительнице биологии.

В общем вампиры в этой книге – как мигранты в чужой стране, вынуждены скрывать свое происхождение, но из дневника, который ведет героиня, мы узнаем, что мир вокруг их на самом деле полный любви – и в школе, и на папиной работе, и на выпускном старшеклассников – поэтому девочка с клыками вампира их не удивляет, потому что все готовы любить ее за совсем другие, чисто "человеческие" качества.