Украинская предпринимательница Ярослава Грець рассказала о трех женщинах, чьи судьбы ее поражают, а книги – вдохновляют. Узнайте, какие книги могут также перевернуть ваше мировоззрение.

Предпринимательница Ярослава Грець призналась, что в этом месяце прочитала целых 16 книг. Среди них ей больше запомнились 3 книги от сильных женщин, чьи судьбы никого не оставят равнодушными.

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1. Марина Абрамович. "Пройти сквозь стены"

"Прочитала и не могла два дня дышать, не могла думать ни о ком другом", - призналась Ярослава Грець. Книга о настоящей звезде, которая прославилась перформансами в современном искусстве – Марина Абрамович – ее по-настоящему впечатлила. Ведь речь идет не только о пути успеха, но и о многочисленных неудачах и тяжелой судьбе художницы.

Женщина, пережившая предательства обоих мужчин, которых она любила. Пережившая побои и нелюбовь матери, скитания и неудачи. Решившая не иметь детей. Меня потрясла искренность, радикальная честность, с которой она рассказывает о своем жизненном пути и несмотря ни на что – ее вера в любовь,

– рассказывает предпринимательница.

Фото Arthuss

Цитаты: "Провалы очень важны – они очень много для меня значат. После большого фиаско я впадаю в глубокую депрессию и иду куда-то в темную часть себя, но вскоре после этого возвращаюсь к жизни, к чему-то другому. Если ты экспериментируешь, ты должен быть готов потерпеть поражение. По определению, экспериментировать значит, идти туда, где ты еще не был, где вероятность провала большая. Как ты можешь знать, что достигнешь успеха? Иметь отвагу столкнуться с неизвестным очень важно. "

2. Нора Эфрон. "Я ненавижу свою шею и другие мысли о том, как быть женщиной"

"Я ненавижу свою шею, поэтому сначала я купила книгу, а потом стала смотреть, кто ее написал", – шутит Ярослава Грець. Она советует всем прочитать увлекательную историю американского кинорежиссера, сценариста и писательницы Норы Эфрон, чья судьба была очень драматичной:

Будучи глубоко беременной вторым сыном, она узнала, что муж-журналист изменяет ей с женой британского посла в США. Нора ушла от мужа, вернулась из ненавистного Вашингтона в любимый Нью-Йорк и арендовала квартиру в знаменитом доме Эптон, о котором написала замечательное эссе ... Муж постоянно угрожал, что подаст на нее в суд, но угрозы остались угрозами, а Эфрон стала женщиной , которая даже самую личную драму сумела превратить из лимона в лимонад,

– восхищается ею предпринимательница

Фото yakaboo

Цитаты: "Я понимаю, что, когда мама говорила" из всего можно сделать репортаж ", то она на самом деле имела в виду вот что: когда ты поскользнулась на банановой кожуре, смеются над тобой; но когда ты рассказываешь, как поскользнулась на банановой кожуре, то можешь посмеяться вместе со всеми ".

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3. Шонда Раймс. "Год, когда я всем говорила ДА"

Шонда Райм – американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, которая создала такие известные сериалы как "Анатомия страсти", "Как избежать наказания за убийство" и хит этой зимы – "Бриджертоны". Она известна тем, что применяет метод слепого кастинга, когда при утверждении актеров обращают внимание не на внешность, а на способность передать характер. Ярослава Грець искренне восхищается трудолюбием этой женщины и ее способностью преодолевать жизненные препятствия:

Раймс одна воспитывает троих приемных дочерей, несколько лет назад она пережила операцию желудочного шунтирования и за два года похудела на 68 килограммов, о чем написала замечательное эссе. (В нем она возмущается, что стоило ей похудеть, люди стали относиться к ней совсем иначе, а ведь это все еще она – прежняя Шонда)

Поэтому предпринимательница настойчиво советует прочитать и книгу, которую написала эта выдающаяся женщина, чтобы почерпнуть для себя что-то полезное.





Фото grenka

Я читала книгу Раймс "Год, я когда всему говорила ДА". Она о том, как выгорают даже самые преданные своему делу трудоголики, и в чем искать спасение, если любимое дело уже не радует. А еще о том, что всем нам нужно искать радость и ... играть,

– говорит Грець.

Цитаты: "Мне не на что было свалить свое несчастье. В кои-то веки рассказчице оказалось ничего рассказать. Я и понятия не имела, почему я несчастна. Не было какого-то конкретного момента или причины, в которые можно было бы ткнуть пальцем. Я только знала , что это правда. Чем бы ни была та искра, которая делает каждого из нас живым и уникальным, но моя исчезла. Украденная, как картины со стен. Мерцающее пламя, ответственное за освещение меня изнутри, моя свеча оказалась задута. Я была под замком. Я была утомлена. Я была напугана. Маленькая. Тихая ".