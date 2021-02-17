Українська підприємиця Ярослава Грець розповіла про трьох жінок, чиї долі її вражають, а книги – надихають. Дізнайтесь, які книги можуть також перевернути ваш світогляд.

Підприємиця Ярослава Грець зізналась, що цього місяця прочитала аж 16 книг. Серед них їй найбільше запам'ятались 3 книги від сильних жінок, чиї долі нікого не залишать байдужими.

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1. Марина Абрамович. "Пройти крізь стіни"

"Прочитала і не могла два дні дихати, не могла думати ні про кого іншого," – зізналась Ярослава Грець. Книга про справжню зірку, яка прославилась перформансами в сучасному мистецтві – Марину Абрамович – її по-справжньому вразила. Адже йдеться не лише про шлях успіху, а й про численні невдачі та важку долю художниці.

Жінка, яка пережила зрадництва обох чоловіків, яких вона любила. Пережила побої і нелюбов матері, поневіряння і невдачі. Вирішила не мати дітей. Мене вразила щирість, радикальна чесність, з якою вона розповідає про свій життєвий шлях і не дивлячись ні на що – її віра в любов,

– розповідає підприємиця.

Фото Arthuss

Цитати: "Провали дуже важливі – вони дуже багато для мене значать. Після великого фіаско я впадаю в глибоку депресію і йду кудись в темну частину себе, але незабаром після цього повертаюся до життя, до чогось іншого. Якщо ти експериментуєш, ти повинен бути готовий зазнати поразки. За визначенням, експериментувати означає, йти туди, де ти ще не був, де ймовірність провалу велика. Як ти можеш знати, що досягнеш успіху? Мати відвагу зіткнутися з невідомим дуже важливо."

2. Нора Ефрон. "Я ненавиджу свою шию та інші думки про те, як бути жінкою"

"Я ненавиджу свою шию, тому спочатку я купила книгу, а потім стала дивитися, хто її написав", – жартує Ярослава Грець. Вона радить усім прочитати захопливу історію американської кінорежисерки, сценаристки та письменниці Нори Ефрон, чия доля була дуже драматичною:

Бувши глибоко вагітної другим сином, вона дізналася, що чоловік-журналіст зраджує їй з дружиною британського посла в США. Нора пішла від чоловіка, повернулася з ненависного Вашингтона в улюблений Нью-Йорк і орендувала квартиру в знаменитому будинку Ептон, про який написала чудове есе...Чоловік постійно погрожував, що подасть на неї до суду, але погрози залишилися погрозами, а Ефрон стала жінкою, яка навіть саму особисту драму зуміла перетворити з лимона в лимонад,

– захоплюється нею підприємиця

Фото yakaboo

Цитати: "Я розумію, що, коли мама говорила "з усього можна зробити репортаж", то вона насправді мала на увазі ось що: коли ти посковзнулася на банановій шкірці, сміються над тобою; але коли ти розповідаєш, як посковзнулася на банановій шкірці, то можеш посміятися разом з усіма".

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3. Шонда Раймс. "Рік, коли я всьому казала ТАК"

Шонда Райм – американська кінорежисерка, продюсерка та сценаристка, яка створила такі відомі серіали як "Анатомія пристрасті", "Як уникнути покарання за вбивство" та хіт цієї зими – "Бриджертони". Вона відома тим, що застосовує метод сліпого кастингу, коли при затвердженні акторів звертають увагу не на зовнішність, а на здатність передати характер. Ярослава Грець щиро захоплюється працьовитістю цієї жінки та її здатністю долати життєві перешкоди:

Раймс одна виховує трьох прийомних доньок, кілька років тому вона пережила операцію шлункового шунтування і за два роки схудла на 68 кілограмів, про що написала чудове есе. ( У ньому вона обурюється, що варто було їй схуднути, як люди почали ставитись до неї зовсім інакше, а це ж все ще вона – колишня Шонда)

Тому підприємиця наполегливо радить прочитати й книгу, яку написала ця видатна жінка, аби почерпнути для себе щось корисне.





Фото grenka

Я читала книгу Раймс "Рік, коли всьому казала ТАК". Вона про те, як вигорають навіть найбільш віддані своїй справі трудоголіки, і в чому шукати порятунок, якщо улюблена справа вже не радує. А ще про те, що усім нам потрібно шукати радість та… грати,

– говорить Грець.

Цитати: "Мені нема на що було звалити своє нещастя. У вряди-годи оповідачці виявилося нічого розповісти. Я й гадки не мала, чому я нещасна. Не існувало якогось конкретного моменту або причини, в які можна було би тикнути пальцем. Я тільки знала, що це правда. Чим би не була та іскра, яка робить кожного з нас живим і унікальним, але моя зникла. Вкрадена, як картини зі стін. Мерехтливе полум'я, відповідальне за освітлення мене зсередини, моя свічка виявилася задута. Я була під замком. Я була стомлена. Я була злякана. Маленька. Тиха."