Якщо вам часто не вистачає часу для того, щоб подужати великі романи на 800 сторінок, то невеликі книги саме для вас. Їх можна з легкістю прочитати за вечір, а то й за кілька годин. А ще - ви ніколи не заплутаєтесь у сюжетних лініях.

Пропонуємо вам добірку захопливих книг, які не займуть багато часу, проте надовго залишаться у вашій пам'яті. Влаштовуйтесь у кріслі зручніше, захопіть гортянко чаю та з головою поринайте в інший світ. Легка світла історія про кохання чи напружений детектив. А може ви встигнете за вечір і те, і інше?

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Кент Гаруф. Наші душі вночі

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Видавництво: #книголав

Кількість сторінок: 160

Зворушлива та небанальна історія кохання двох людей похилого віку, які попри усі упередження інших змогли бути разом. Ця книга про те, як важливо давати другий шанс та про те, що своє щастя можна віднайти у будь-якому віці. У такий невеликий обсяг автору вдалося вмістити багато важливих речей, про які варто задуматись.

Трумен Капоте. Сніданок у Тіффані

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Видавництво: Komubook

Кількість сторінок: 160

Ви точно чули цю назву або й навіть дивились фільм зі знаменитою Одрі Хепберн у головній ролі. Яскрава тендітна дівчина мешкає на Манхеттені і її життя нагадує іскристе шампанське: вечірки, багаті чоловіки та розкішний одяг. На неї звертають вражені погляди усюди, де б вона не бувала! Проте за цим фасадом таїться пошуки сенсу життя і зовсім інша дівчина ніж та, яку звикли бачити інші. Простий і майже кінематографічний роман.

Амелi Нотомб. Токійська наречена

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Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 160

Ця невеличка легка книга допоможе вам ще трохи наблизитись до розуміння загадкової душі східних народів. Головна героїня, Амелі приїжджає до Японії, щоб ближче познайомитись з місцевою культурою, підробляючи репетитором французької. Коли вона знайомиться із японцем Рінрі, то між ними миттєво спалахує кохання, проте не все так просто. Кожен із них має свої мрії, і кожен – дитя своєї культури. Відрийте для себе нову Японію, через призму художнього погляду авторки.

Джордж Орвелл. Колгосп тварин

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Видавництво: Видавництво Жупанського

Кількість сторінок: 120

Ще один всесвітньо відомий твір: коротка, але сповнена алегорій повість-антиутопія. Автор у завуальованій формі розповідає про становлення соціалізму, лиш замість людей у цьому творі – тварини. І хоч ця книга читається легко, майже як казка, це не робить її менш значною та глибокою, а влучні паралелі з суспільство вразять вас.

Бернхард Шлінк. Читець

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Видавництво: Фоліо

Кількість сторінок: 203

Книга для справжніх інтелектуалів. На початку вона постає перед нами звичайною історією про роман підлітка та старшої жінки. Проте вже у другій половині книга обертається драмою, у якій замішане кохання, Друга світова, теми спокути вини та важкого вибору. У цій історії повно дилем, які не дадуть вам покинути книгу до самого кінця.

Ю Несбьо. Мисливці за головами

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Видавництво: Фоліо

Кількість сторінок: 285

Запаморочливий детектив у норвезькому стилі, який ви легко прочитаєте за один вечір, хоч він і має майже 300 сторінок. Головний герой заробляє тим, що майстерно підбирає кандидатів для великих норвезьких компаній. Водночас, він не цурається й махінацій з творами мистецтва, щоб мати змогу жити розкішно. Проте одного разу він і сам стає жертвою шахраїв..Чим закінчиться ця динамічна історія – дізнаєтесь, прочитавши книжку.

Патрік Модіано. Маленьке диво

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Видавництво: Азбука

Кількість сторінок: 160

Зовсім не проста історія про маленьке диво – 18-річну Терезу, яка намагається викрити таємниці минулого. Її мати колись жила і загинула у Марокко, все, що від неї залишилось – маленька коробка з кількома листами, щоденником та фото. Одного разу у Парижі Тереза бачить незнайомку, чиє обличчя до болю нагадує матір. Що б це могло значити? І що насправді сталось з мамою дівчини?