Если вам часто не хватает времени для того, чтобы осилить большие романы на 800 страниц, то небольшие книги именно для вас. Их можно с легкостью прочитать за вечер, а то и за несколько часов. А еще - вы никогда не запутаетесь в сюжетных линиях.

Предлагаем вам подборку увлекательных книг, которые не займут много времени, однако надолго останутся в вашей памяти. Устраивайтесь в кресле поудобнее, захватите чашку чая и с головой погружайтесь в другой мир. Легкая светлая история о любви или напряженный детектив. А может вы успеете за вечер и то, и другое?

Читайте также: На корабле невест: 5 трогательных книг о любви, которые стоит прочитать каждому – подборка

Кент Гаруф. Наши души ночью

Изображение book-ye

Издательство: # книголав

Количество страниц: 160

Трогательная и небанальная история любви двух пожилых людей, которые несмотря на все предубеждения других смогли быть вместе. Эта книга о том, как важно давать второй шанс и о том, что свое счастье можно найти в любом возрасте. В такой небольшой объем автору удалось вместить много важных вещей, о которых стоит задуматься.

Трумэн Капоте. Завтрак у Тиффани

Изображение nashformat

Издательство: Komubook

Количество страниц: 160

Вы точно слышали это название или даже смотрели фильм со знаменитой Одри Хепберн в главной роли. Яркая хрупкая девушка живет на Манхэттене и ее жизнь напоминает искрящееся шампанское: вечеринки, богатые мужчины и роскошная одежда. На нее обращают взгляды везде, где бы она не бывала! Однако за этим фасадом таится поиски смысла жизни и совсем другая девушка чем та, которую привыкли видеть другие. Простой и почти кинематографический роман.

Амели Нотомб. Токийская невеста

Изображение starylev

Издательство: Издательство Старого Льва

Количество страниц: 160

Эта небольшая легкая книга поможет вам еще немного приблизиться к пониманию загадочной души восточных народов. Главная героиня, Амели, приезжает в Японию, чтобы ближе познакомиться с местной культурой, подрабатывая репетитором французского. Когда она знакомится с японцем Ринри, то между ними мгновенно вспыхивает любовь, однако не все так просто. У каждого из них свои мечты, и каждый – дитя своей культуры. Отройте для себя новую Японию, через призму художественной точки зрения автора.

Джордж Оруэлл. Скотный двор

Изображение book-ye

Издательство: Издательство Жупанского

Количество страниц: 120

Еще одно всемирно известное произведение: короткая, но полная аллегорий повесть-антиутопия. Автор в завуалированной форме рассказывает о становлении социализма, но вместо людей в этом произведении – животные. И хотя эта книга читается легко, почти как сказка, это не делает ее менее значительной и глубокой, а точные параллели с обществом поразят вас.

Бернхард Шлинк. Чтец

Изображение yakaboo

Издательство: Фолио

Количество страниц: 203

Книга для настоящих интеллектуалов. В начале она предстает перед нами обычной историей о романе подростка и старшей женщины. Однако уже во второй половине книга оборачивается драмой, в которой замешано любовь, Вторая мировая, темы искупления вины и тяжелого выбора. В этой истории полно дилемм, которые не дадут вам покинуть книгу до самого конца.

Ю Несбё. Охотники за головами

Изображение yakaboo

Издательство: Фолио

Количество страниц: 285

Удивительный детектив в норвежском стиле, который вы легко прочитаете за один вечер, хоть он и почти 300 страниц. Главный герой зарабатывает тем, что мастерски подбирает кандидатов для крупных норвежских компаний. В то же время, он не боится и махинаций с произведениями искусства, чтобы иметь возможность жить роскошно. Однако однажды он и сам становится жертвой мошенников..Чем закончится эта динамическая история – узнаете, прочитав книгу.

Патрик Модиано. Маленькое чудо

Изображение yakaboo

Издательство: Азбука

Количество страниц: 160

Совсем простая история о маленьком чуде – 18-летней Терезе, которая пытается разоблачить тайны прошлого. Ее мать когда-то жила и погибла в Марокко, все, что от нее осталось – маленькая коробка с несколькими письмами, дневником и фото. Однажды в Париже Тереза ​​видит незнакомку, чье лицо до боли напоминает мать. Что бы это могло значить? И что на самом деле произошло с мамой девушки?