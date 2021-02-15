На одном дыхании: 7 интересных книг, которые можно прочитать за несколько часов
Если вам часто не хватает времени для того, чтобы осилить большие романы на 800 страниц, то небольшие книги именно для вас. Их можно с легкостью прочитать за вечер, а то и за несколько часов. А еще - вы никогда не запутаетесь в сюжетных линиях.
Предлагаем вам подборку увлекательных книг, которые не займут много времени, однако надолго останутся в вашей памяти. Устраивайтесь в кресле поудобнее, захватите чашку чая и с головой погружайтесь в другой мир. Легкая светлая история о любви или напряженный детектив. А может вы успеете за вечер и то, и другое?
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Кент Гаруф. Наши души ночью
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Издательство: # книголав
Количество страниц: 160
Трогательная и небанальная история любви двух пожилых людей, которые несмотря на все предубеждения других смогли быть вместе. Эта книга о том, как важно давать второй шанс и о том, что свое счастье можно найти в любом возрасте. В такой небольшой объем автору удалось вместить много важных вещей, о которых стоит задуматься.
Трумэн Капоте. Завтрак у Тиффани
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Издательство: Komubook
Количество страниц: 160
Вы точно слышали это название или даже смотрели фильм со знаменитой Одри Хепберн в главной роли. Яркая хрупкая девушка живет на Манхэттене и ее жизнь напоминает искрящееся шампанское: вечеринки, богатые мужчины и роскошная одежда. На нее обращают взгляды везде, где бы она не бывала! Однако за этим фасадом таится поиски смысла жизни и совсем другая девушка чем та, которую привыкли видеть другие. Простой и почти кинематографический роман.
Амели Нотомб. Токийская невеста
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Издательство: Издательство Старого Льва
Количество страниц: 160
Эта небольшая легкая книга поможет вам еще немного приблизиться к пониманию загадочной души восточных народов. Главная героиня, Амели, приезжает в Японию, чтобы ближе познакомиться с местной культурой, подрабатывая репетитором французского. Когда она знакомится с японцем Ринри, то между ними мгновенно вспыхивает любовь, однако не все так просто. У каждого из них свои мечты, и каждый – дитя своей культуры. Отройте для себя новую Японию, через призму художественной точки зрения автора.
Джордж Оруэлл. Скотный двор
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Издательство: Издательство Жупанского
Количество страниц: 120
Еще одно всемирно известное произведение: короткая, но полная аллегорий повесть-антиутопия. Автор в завуалированной форме рассказывает о становлении социализма, но вместо людей в этом произведении – животные. И хотя эта книга читается легко, почти как сказка, это не делает ее менее значительной и глубокой, а точные параллели с обществом поразят вас.
Бернхард Шлинк. Чтец
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Издательство: Фолио
Количество страниц: 203
Книга для настоящих интеллектуалов. В начале она предстает перед нами обычной историей о романе подростка и старшей женщины. Однако уже во второй половине книга оборачивается драмой, в которой замешано любовь, Вторая мировая, темы искупления вины и тяжелого выбора. В этой истории полно дилемм, которые не дадут вам покинуть книгу до самого конца.
Ю Несбё. Охотники за головами
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Издательство: Фолио
Количество страниц: 285
Удивительный детектив в норвежском стиле, который вы легко прочитаете за один вечер, хоть он и почти 300 страниц. Главный герой зарабатывает тем, что мастерски подбирает кандидатов для крупных норвежских компаний. В то же время, он не боится и махинаций с произведениями искусства, чтобы иметь возможность жить роскошно. Однако однажды он и сам становится жертвой мошенников..Чем закончится эта динамическая история – узнаете, прочитав книгу.
Патрик Модиано. Маленькое чудо
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Издательство: Азбука
Количество страниц: 160
Совсем простая история о маленьком чуде – 18-летней Терезе, которая пытается разоблачить тайны прошлого. Ее мать когда-то жила и погибла в Марокко, все, что от нее осталось – маленькая коробка с несколькими письмами, дневником и фото. Однажды в Париже Тереза видит незнакомку, чье лицо до боли напоминает мать. Что бы это могло значить? И что на самом деле произошло с мамой девушки?
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