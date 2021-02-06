Почти во всех книгах этой подборки речь идет о сложном пути, который надо пройти, чтобы найти в этом мире свою половинку. И где бы не происходили приключения героев – во время войны или уже в мирной жизни – главными условиями на получение ими счастья есть вера в себя и желание понять любимого человека.

Любовь во все времена вдохновляло писателей на великие истории. Мы сделали для вас подборку из 5 книг о любви: они не отпустят вас до конца. Возможно, одна из таких книг станет хорошим подарком для вашего партнера ко Дню влюбленных.

Читайте также: 5 биографических книг о женщинах, которые изменили историю: вдохновляющая подборка

Джеймс А. Миченер. Сайонара.

Издательство: Фабула

Одноименный фильм по мотивам этого романа с Марлоном Брандо и Миике Тако в главных ролях был номинирован на кинопремию "Оскар" в десяти номинациях и в 1958 году получил четыре золотые статуэтки. По сюжету, сразу после Второй мировой войны, то есть именно тогда, когда бывшие враги – Соединенные Штаты и Япония – пытаются искать пути сотрудничества, американский военный пилот – ветеран войны, и японская девушка, которая потеряла отца и брата, пытаются найти общий язык. Впрочем, такими уж непреодолимыми есть национальные различия и разница культур? Сможет ли любовь преодолеть память о потерях и прошлой вражде? Выдержит ли она давление предрассудков и общего осуждения?

История о безумной запретной любви

Отрывок из книги:

"Когда наступила очередь большого танцевального номера, я ожидал с опасением, что подражания американским образам исказит японский стиль Хана-Оги, – вспоминают в романе. – К счастью, я ошибался, потому что в ее самураи теперь выигрывали свобода и нарядность, которую ни одна майко, как Хана-Оги называла девственних танцовщиц, не могла бы воспроизвести. Хана-Оги была актрисой. Она была актрисой даже больше, чем любовницей или женой, и если американский джиттербаг в ее исполнении был более забавным, чем тот, что танцуют у меня дома, ее японский классический танец был эмоциональным, потому что она знала, что американец – не объект для подражания, а любимый, который невыносимо жаждал жениться на ней. Я понял, что она сказала прошлой ночью. Хана-Оги была теперь лучше японкой ".

Айрис Мердок. Черный принц.

Издательство: Виват

Этот увлекательный роман – история немолодого писателя, мечтает написать, наконец, поистине великое произведение. С одной стороны, его поиски себя в контексте постоянных профессиональных, семейных и бытовых проблем могут показаться рутинными, если бы не приключение, которое ему суждено пережить. С другой, не просто любовь, предательство или невозможность уединения делают из этого чтива интеллектуальный бестселлер с отсылкой к Шекспиру. И не только рассказ о стареющем литератора, который переживает сложное чувство к 20-летней дочери своего коллеги, а целое путешествие по подсознанию героя, хитросплетения философии, психологии, искусства, затягивают в сюжет – вот чем интересен этот роман.

Книга о самоопределении, позднюю влюбленность и одиночество

Популярность друга и коллеги, легкость с которой книги выходят из-под его пера, становятся предметом горячих споров, и однажды наш герой решает бежать, чтобы создать свой собственный шедевр. И даже то, что он сразу становится всем нужен – другу, его жене, собственной сестре и даже бывший женщине – не может загнать его в тупик так, как это сделает он сам из-за своей уступчивости. Поскольку даже финальные неудачи не смогут отобрать понимание того, насколько ценна может быть запоздалая любви, как одиноко может чувствовать себя человек даже в кругу близких людей. И как искусство и литература способны справиться с этим, делая все жизненные и любовные переживания только рабочим материалом, стимулом к ​​творчеству, импульсом к действию.

Отрывок из книги:

"В каком-то смысле эта книга – история моей жизни, – подтверждают в конце. – Но, надеюсь, это еще и честное повествование, простая история любви".

Джоджо Мойес. Корабль невест.

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Этот роман основан на реальных событиях, которые произошли после Второй мировой. В 1946 году Королевские военно-морские силы начали завершающую фазу доставки военных невест – женщин и девушек, которые вышли замуж за английских военных, несущих службу за рубежом. Большинство из них перевозили транспортными судами или специальными лайнерами. Однако 2 июля 1946 года 655 военных невест из Австралии пережили уникальное морское путешествие: ради встречи со своими мужьями, они выдержали нелегкое испытание на борту авианосца "Викториос".

Книга о самоотверженной любви, ради которой влюбленные способны на все

Во время этого путешествия, длившегося почти шесть недель, их сопровождали 1100 военнослужащих и 19 самолетов. Самой молодой невесте было пятнадцать лет. По крайней мере одна из них успела овдоветь еще до прибытия в пункт назначения. Бабушка автора этого романа оказалась среди тех счастливиц, кого судьба щедро вознаградила за их подвиг. Разные судьбы, разные характеры, дружба и ненависть – все это в замкнутом пространстве, общаясь друг с другом и экипажем.

Отрывок из книги:

"Они сойдут с корабля, просто в слезливые объятия, крепко закроют глаза от удовольствия, занимая радостных ребятишек, – рассуждал капитан. – А потом двинутся пешком или на шумных машинах по домам, которых уже и не помнят. Если им повезет, то они почувствуют, как пустота в их душах наконец заполнилась ".

Эми Гармон. Что знает ветер.

Издательство: Виват

Главная героиня этого романа Энн Ґаллагер выросла на рассказах деда о Ирландию. После его смерти она отправляется на родину покойного, чтобы развеять прах над озером возле имения. Энн попадает в грозу, и какая-то таинственная сила отбрасывает ее на восемьдесят лет назад – в Ирландию 1921 года. В стране как раз идет гражданская война. Девушку спасает, а затем помогает ей приспособиться к совершенно иной исторической эпохи доктор Томас Смит. Вместе они присоединяются к борьбе за независимость Ирландии. Энн влюбляется в своего спасителя. Но готова ли она отпустить прежнюю жизнь ради любви, которого уже и не надеялась познать? И действительно ли выбор за ней?

Необычная история о путешествиях во времени и любви, которой не должно было быть

Отрывок из книги:

" – А это что-то другое, – выдохнул Кевин, – узнаем мы впоследствии о ходе дальнейших событий. – Его взгляд был заворожен фотографией, которую он взял в руки. Он округлил глаза, прищурился, а потом встретился взглядом со мной. – Та женщина очень похожа на вас, Энн. На снимке были изображены мы с Томасом в "Ґрешеме", и мы не касались друг друга, но прекрасно осознавали свою близость. Он повернулся лицом ко мне: было видно линию его подбородка, тонкую висок, мягкость губ под изящным носом. Мои снимки выдержали путешествие по озеру. Дневник тоже выдержал. А я не выдержала. Мы не выдержали ".

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Пауло Коэльо. Над рекой Пьедра, там я сидела и плакала.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2020

Речь в новой книге этого прославленного автора, как всегда, о Любви, которую обычно нужно вырастить в себе и защитить. По сюжету, парень из небольшого городка отправился по миру, "расправляя крылья", а его девушка по имени Пилар "лелеяла корни" – училась, работала, полюбила другого, получала письма с яркими марками, понимая, как писал местный поэт (на самом деле большой испанский модернист Антонио Мачадо), что "дорогу создает путешествие." Вдруг парень останавливается во Франции, становится семинаристом и начинает читать лекции. О чем? По сути, о том же, о чемговорит любая религия мира: чтобы познать Бога, нужно прежде всего слушать свое сердце.

Трогательная история о том, что в любви каждый должен чем-то жертвовать

Отрывок из книги:

"Несчастный тот, – напоминал наш герой, – кто боится рисковать. Потому что он, вероятно, никогда не теряет веру, не претерпит разочарований, не страдает, как те, кто идет за своей мечтой. Но когда он оглянется – ведь мы все оглядываемся, – услышав, как сердце говорит ему: "Что ты сделал с чудесами, которыми Господь усияв твои дни? Что же ты сделал с талантами, которые твой учитель поручил тебе? "

Поэтому дальше девушка ходит на лекции своего любимого, новейшего мессии, который видит женское в Боге, путешествует с ним, дискутируя на религиозные темы. Но, чтобы быть вместе, каждый из них будет вынужден многим пожертвовать. "Над рекой Пьедра, там я сидела и плакала", – замечает автор, – книга о важности такого отдачи себя. Пилар и ее приятель – вымышленные персонажи, но символизируют многочисленные конфликты, которые сопровождают нас в поиске второй половинки; рано или поздно мы должны победить наши страхи, ведь духовный путь преодолевается ежедневным опытом любви ".