Биографические книги способны вдохновлять как на великие свершения, так и на обычные дела. Советуем присмотреться к историям об этих сильных женщин, если вы хотите получить заряд уверенности в своих силах, мотивации, да и просто – провести хороший вечер.

Источник: 24 канал

Мы предлагаем вам познакомиться с 5 книгами о выдающихся женщин, чья жизнь была полна больших взлетов и поражений, головокружительных приключений и страстной любви. Все они так или иначе оставили неизгладимый след в политике, искусстве или литературе, несмотря на все препятствия.

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Инга. Скотт Феррис

Невероятная история Инги Арвад, которая, кажется, прожила несколько жизней / Фото nashformat

Издательство: Yakaboo Publishing

Цена: 200 грн

Имя Инги Арвад было связано со многими выдающимися мужчинами 20-го века, однако она сама отнюдь не была в их тени. Ее жизнь напоминает приключенческий роман: она была актрисой и журналисткой, носила звание "Мисс Дания" и была большой любовью Джона Кеннеди, одного венгерского режиссера, египетского аристократа и еще многих известных мужчин. Ко всему, ее даже обвиняли в шпионаже! В ее жизни – весь 20-й век с его войнами, интригами и безграничной любовью.

Фрида Кало. Безжалостная красота. Жерар де Кортанз

Книга рассказывает не только о Фриде Кало, но и заставляет окунуться в Мексику тех времен / Фото nashformat

Издательство: Нора-Друк

Цена: 98 грн

Мы любим Фриду Кало за ее узнаваемый стиль и магические картины. Однако в этой книге автор стремится показать не только Фриду-художницу, но и ее как личность – страстную, преданную и бескомпромиссную. Через призму ее жизни он рассказывает о тогдашней Мексике - такой ​​же бурной, экзотической и жаждущей самоидентификации. Вы увидите жизненный путь знаменитой художницы, которая вдохновляет женщин всего мира.

Я, Белокур Екатерина Васильевна. Валентина Клименко и Ирина Пасечник

Издание об известной художнице для настоящих эстетов / Фото yakaboo

Издательство: Родовид

Цена: 450 грн

Эта книга позволяет самостоятельно исследовать жизненный путь известной украинской художницы и посмотреть на нее с другой стороны. Наряду с рисунками и эскизами, вы можете посмотреть и письма Екатерины Белокур. Иллюстрации вместе с текстами дополняют друг друга и составляют единую картину жизни Белокур, помогают понять: каким было ее мировоззрение, из-за чего она переживала, что сделало ее такой, какой она стала.

Голда. Элинор Баркетт

Книга о женщине, которая не боялась принимать решения и идти к цели / Фото Vivat

Издательство: Vivat

Цена: 290 грн

Голда Меир стала первой женщиной – премьер-министром Израиля, бескомпромиссная и преданная своей стране она показала всему миру: женщины могут и должны быть в политике. Автор этой книги рассказывает о необычном мировоззрение политика, о ее принципиальности и решительности, объясняет мотивы поступков Голд Меир и знакомит с малоизвестными фактами из ее жизни. Это история поражений и побед, тяжелых решений и непоколебимых идеалов сильной женщины, настоящей "железной леди".

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Королева пустыни. Джоржина Говелл

Удивительная жизни Гетруды Белл, полная странствий и приключений / Фото nashformat

Издательство: Наш Формат

Цена: 150 грн

Автор рассказывает нам о полной приключений жизни писательницы, путешественницы и археолога Гертруды Белл. Она была первой женщиной, которая без тени страха пересекла Сирийскую пустыню и объездила всю Месопотамию. Именно благодаря ей были проведены границы между Ираком, Сирией, Палестиной, Иорданией, Саудовской Аравией и организованы первые выборы в Ираке. Эта бесстрашная женщина путешествовала с целым гардеробом костюмов, собственной ванной, а еще – с подарками для местных шейхов, которые впоследствии принимали ее как родную. Ее смелости и жажде ко всему новому можно только позавидовать!