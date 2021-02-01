Біографічні книги здатні надихати як на великі звершення, так і на буденні справи. Радимо звертатись до історій про цих сильних жінок, якщо ви хочете отримати заряд впевненості у своїх силах, мотивації, та й просто – провести хороший вечір.

Джерело: 24 канал

Ми пропонуємо вам познайомитись з 5 книгами про видатних жінок, чиє життя було повне великих злетів і поразок, запаморочливих пригод та пристрасного кохання. Усі вони так чи інакше залишили великий слід у політиці, мистецтві чи літературі, попри усі перешкоди.

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Інґа. Скотт Ферріс

Неймовірна історя Інги Арвад, яка, здається, прожила аж декілька життів / Фото nashformat

Видавництво: Yakaboo Publishing

Ціна: 200 грн

Ім'я Інги Арвад було пов'язане з багатьма видатними чоловіками 20-го століття, проте вона сама аж ніяк не була в їх тіні. Її життя нагадує пригодницький роман: вона була акторкою та журналісткою, носила звання "Міс Данія" та була великим коханням Джона Кеннеді, одного угорського режисера, єгипетського аристократа і ще багатьох відомих чоловіків. До всього, її навіть звинувачували у шпигунстві! У її житті – все 20-те століття з його війнами, інтригами та безмежним коханням.

Фріда Кало. Безжальна врода. Жерар де Кортанз

Книга розповідає не тільки про Фріду Кало, але й змушує поринути у Мексику тих часів / Фото nashformat

Видавництво: Нора-Друк

Ціна: 98 грн

Ми любимо Фріду Кало за її впізнаваний стиль та магічні картини. Проте у цій книзі автор прагне показати не тільки Фріду-художницю, а й її як особистість – пристрасну, віддану та безкомпромісну. Через призму її життя він розповідає про тогочасну Мексику – таку ж бурхливу, екзотичну та спраглу до самоідентифікації. Ви побачите життєвий шлях знаменитої художниці , яка надихає жінок усього світу.

Я, Білокур Катерина Василівна. Валентина Клименко та Ірина Пасічник

Видання про відому художницю для справжніх естетів / Фото yakaboo

Видавництво: Родовід

Ціна: 450 грн

Ця книга дозволяє самостійно дослідити життєвий шлях відомої української художниці та подивитись на неї з іншого боку. Поряд з малюнками та ескізами , ви можете побачити фото та листи Катерини Білокур. Ілюстрації разом з текстами доповнюють один одного та складають єдину картину життя Білокур, допомагають зрозуміти: яким був її світогляд, через що вона переживала, що зробило її такою, якою вона стала.

Ґолда. Елінор Баркетт

Книга про жінку, яка не боялась приймати рішення і йти до мети / Фото Vivat

Видавництво: Vivat

Ціна: 290 грн

Ґолда Меїр стала першою прем'єр-міністеркою Ізраїлю, безкомпромісна та віддана своїй країні вона показала усьому світу: жінки можуть і мусять бути в політиці. Авторка цієї книги розповідає про незвичайний світогляд політикині, її принциповість та рішучість, пояснює мотиви вчинків Ґолди Меїр та знайомить з маловідомими фактами з її життя. Це історія поразок та перемог, важких рішень та непохитних ідеалів сильної жінки, справжньої "залізної леді".

Королева пустелі. Джоржина Говелл

Дивовижне життя Гетруди Белл, повне мандрів та пригод / Фото nashformat

Видавництво: Наш Формат

Ціна: 150 грн

Авторка розповідає нам про повне пригод життя письменниці, мандрівниці та археологині Гертруди Белл. Вона була першою жінкою, яка без тіні страху перетнула Сирійську пустелю та об'їздила всю Месопотамію. Саме завдяки їй були проведені кордони між Іраком, Сирією, Палестиною, Йорданією, Саудівською Аравією та організовані перші вибори в Іраку. Ця безстрашна жінка подорожувала з цілим гардеробом костюмів, власною ванною, а ще – з подарунками для місцевих шейхів, які згодом приймали її як рідну. Її сміливості та жазі до усього нового можна лише позаздрити!