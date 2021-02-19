Серед книжок цієї добірки – австралійські пригоди і нотатки вампіра, кримське фентезі й острівний роман. Об’єднує їх карколомний сюжет, інтрига і психологічна напруга, яка не спадає до останньої сторінки. Після чого приходить розуміння, що саме це – справжня магія тексту, яка дарує нам насолоду від читання.

Пропонуємо вам познайомитись найкращими новими книгами, які зможуть задовольнити цікавість навіть найдопитливіших читачів.

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Аґнєшка Стельмашик. Хроніки Архео. Книга 5. Загадка діамантової долини

Видавництво: Книги XXI, 2020

Зимові канікули в Австралії – не така вже й погана ідея. Особливо, коли попереду чекає захоплива мандрівка в пошуках Діамантової долини. Добре відомі читачам із попередніх частин "Хронік Архео" Аня та Бартек вирушають до тітки Барбари Лоусон в Австралію.

Журналістка випадково знайшла двохсотлітню мапу, що веде до долини величезних діамантів. Її попередній власник, лорд Артур Кавендіш, збожеволів і припинив свої пошуки. Тепер юні мисливці за старожитностями мають шанс відшукати втрачені скарби. У цьому їм знову допомагатимуть Мері Джейн, Джим і Мартін Ґарднери з Лондона. Але не лише вони цікавляться загадковою долиною. На шляху в дітей з’являється трунар-підприємець Ларрі Фіш та впливовий пан Т., які мають свої плани на дорогоцінне каміння. І ці особи здатні на все, щоб отримати бажане. У "Хроніках Архео" юним героям доведеться поплавати з акулами, втратити керування літаком, пережити тропічний мусон, блукати джунглями, познайомитися з духами з аборигенських легенд та чимало іншого. Але попереду їх чекають справжні діаманти завбільшки з кулак, а головне – вірні друзі, що завжди розділять навіть найнебезпечнішу подорож.

Книжку "Загадка Діамантової долини" доповнюють короткі інформативні вставки, з яких можна дізнатися довідкову інформацію про історичних осіб та події минулого, а також флору й фауну Австралії.

Ллойд Джонс. Містер Піп

Видавництво: Фабула, 2019

Цей роман – всесвітній бестселер новозеландського письменника, який свого часу увійшов у шорт-лист Букерівської премії. Перекладений на десятки мов і екранізований Ендрю Адамсоном (постановником "Шреків" і фільмів про Нарнію), причому головну роль виконав сам "доктор Хаус" – Х’ю Лорі.

Отже, крихітне село на тропічному острові на півдні Тихого океану. Всі білі полетіли в Австралію, з іншого кінця острова наближається війна, школа три місяці закрита. І раптом місцевий відлюдник – єдина біла людина, що залишилася в селі, і ніколи раніше не помічена у схильності до вчителювання – відновлює шкільні заняття. Таким чином, "Великі сподівання" Дікенса, про які розповідає новий "вчитель", на маленькому тихоокеанському острові в розпал громадянської війни перевернули життя маленького занедбаного села і дівчинки, героїні роману. І це – лише перша ланка в ланцюжку подій, які мають привести до трагічного фіналу.

"Я була здивована, що пригадую "Великі сподівання" у дуже несподівані хвилини, - зауважує героїня. - Найчастіше це траплялося вночі, коли я хотіла втекти в інший світ, але також і в інший час. Одного разу я дивилася на море, ні про що особливе не думала, і впіймала себе на думці, що йду до Сатіс-Гаусу, похмурого й усього в павутинні, разом із Піпом, якому кортіло повернутися в минуле".

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Татьяна Бонч-Осмоловская. Пока есть на земле цикады и оливы

Видавництво: Каяла, 2021

Пригоди п’ятнадцятирічної Гані у цій феєричній історії, що скидається то на філософську притчу, то на справжнє пригодницьке фентезі, нагадують нам про чудовий світ справжньої юнацької літератури, який щойно, здається, почав відроджуватися у книжках сучасних авторів. У цьому випадку цьому сприяє ще й магічне місце, де відбуваються події у цій історії. Адже, крім решти фантастичних місць, дійство розгортається у Кіммерії, Таврії, Кримському ханстві, Тавриді – тобто в Криму! Як ведеться нашій Гані у тому благословенному краю дитинства і отроцтва, що вона зрозуміла дорогою і які пригоди з нею сталися – наче з Гердою, Лірою Белаквою і рештою героїнь зі світової спадщини, з якими варто її порівняти – про це можна дізнатися з цієї незвичайної книжки.

Додамо, що, вирушивши по чарівний гребінь, який зробить її матусю найгарнішою у світі, наша Ганя потрапить у фантастичні і водночас страшні краї, зустріне тамтешнього правителя Сферобора, опиниться у скрутних ситуаціях віч-на-віч з дивовижними й химерними істотами, що наче вимандрували з міфологічної давнини – Єхидною, грифонами, а одне із створінь, що бігає по небу, вже не махатиме пазуристою лапою з-за хмар. Захопливий сюжет не спиняється ні на мить, і часом забуваєш, що це чтиво для юнацтва, настільки професійно авторка веде оповідь, а її герої розв’язують цілком "дорослі" проблеми.

Наталія Довгопол. Мандрівний цирк сріблястої пані

Видавництво: Віват, 2021

Починається все у цьому магічному романі з провалу, адже коронний номер мандрівного цирку – виступ велетенського ручного вовка – спиняє юна глядачка, яку всі вважають причинною: вона сходить на сцену й приборкує грізного звіра. Що це, як не відьмацькі чари?

Цирк рушає далі, у сповнену пригод мандрівку українськими землями початку ХХ сторіччя, де доведеться шукати спільну мову з дивовижними істотами з давніх легенд. Але саме з тієї зустрічі в смугастому шатрі, на один вечір напнутому посеред скошеного поля, бере початок нова історія: про тих, хто шукає любові й справедливості, про людей і перевертнів, один з яких вимандрував аж із самого Лемберга, що намагаються віднайти свою істинну сутність.

"Вона просто рухалася, куди дмухав вітер чи куди скеровувала її рух відьма, – дізнаємось ми про малу хоробру героїню, що приборкала вовка. – Одного разу Митрофанівна перекинула дівчинку на агатовий перстень, продала заїжджому купцеві на базарі за кілька кіп, а коли серед ночі мана спала, Причинна оговталася в пана на столі й сама під вечір повернулася до відьми. Вона бувала вороною кобилою, качкою та мурашкою, а зовсім недавно завдяки знайомому водяникові побувала й рибою. Та звідки їй було знати, коли чари розсіюються? Ніколи в житті Причинна над цим не замислювалася. Вона взагалі не думала. Вона просто існувала".

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Ґерда Марія Пум Щоденник Коко. Нотатки дівчинки-вампіра

Видавництво: Школа, 2020

За всі часи існування образу вампіра в літературі й кіно ми звикли до похмурого антуражу, затемнених декорацій, підступних героїв, які тільки й прагнуть, що напитися крові горопашних персонажів. Утім, як відомо, віднедавна настала епоха толерантності та політкоректності, і ось вже героїня-вампірка, тринадцятирічна Коко, вчиться у звичайній школі, веде щоденник і прагне порозумітися з друзями по школі. Їй та її родині зазвичай доводиться приховувати свої звички та спосіб життя, тому до поїздки в Італію дівчина бере для себе консервовану кров, а для приятелів – всілякі смаколики: шоколад, чипси та інше. Так само у шкільній їдальні вона змушена імітувати нехіть до звичайних "людських" продуктів, а у самому підлітковому житті-бутті комплексувати з тих самих причин, що й решта однолітків, страждати через перше кохання і вчительку біології.

Загалом вампіри у цій книжці – наче мігранти в чужій країні, змушені приховувати своє походження, але зі щоденника, який веде героїня, ми дізнаємося, що світ довкола їх насправді повний любові – і в школі, і на татовій роботі, і на випускному старшокласників – тож дівчинка з іклами вампіра їх не дивує, бо всі готові любити її за зовсім інші, суто "людські" якості.