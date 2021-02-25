Рассказать о своих чувствах бывает очень нелегко. Удивите своего любимого чувственным подарком – любовным письмом. Подарите его, чтобы поблагодарить, поздравить, помириться или просто напомнить, как сильно вы его любите.

Все так привыкли к мгновенным сообщениям в мессенджерах: несколько коротких предложений или даже слов, вот и вся романтика. Поверьте, написанное собственноручно любовное письмо точно поразит вашего любимого. Следуйте этим простым правилам, чтобы ваше романтическое послание произвело лучшее впечатление.

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С каких слов начать

Начало – это самое важное. Поэтому предлагаем несколько вариантов трогательных первых слов, которые поразят вашего любимого, и он не сможет оторваться от письма.

Если вы на расстоянии

Я скучаю по тебе.

Мне так хочется увидеть тебя.

На расстоянии мне о тебе напоминает ...

Меня всегда восхищала твоя способность ...

У меня перехватывает дыхание, когда ты ...

Я сейчас думаю о тебе.

Чтобы поблагодарить

Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете, когда ты ...

Я думаю обо всем, что ты для нас делаешь.

Просто хочу сказать, что мне с тобой так хорошо.

Найдите время, чтобы поблагодарить любимому / Фото Pexels

Если у вас было недоразумение

В последнее время нам было трудно, но я хочу, чтобы ты знал, как я ценю наши отношения.

Несмотря на все проблемы, я рада, что мы проживаем это вместе.

К определенному случаю

Наша годовщина напоминает, как мне с тобой повезло.

С нетерпением жду, чтобы отпраздновать с тобой ...

Этот праздник напоминает мне, какие особые наши отношения.

Чтобы удивить в обычный день

Я влюбляюсь в тебя сильнее с каждым днем.

Я всегда чувствую к тебе сильные чувства, но именно сегодня я захотела написать это на бумаге.

Сегодня такой хороший день, чтобы сказать, как сильно я люблю тебя.

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6 важных правил

Вы уже начали свое письмо романтическими словами, а что дальше? Любовное письмо не должно напоминать набор штампов из фильмов о любви, поэтому постарайтесь его персонализировать, чтобы в каждом предложение угадывался ваш почерк. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь этими правилами.

Не бойтесь открываться

Многим людям неудобно столь открыто выражать свои чувства. Однако подумайте, как приятно вашему партнеру будет читать эти слова, как они его тронут. Не бойтесь показать свою уязвимость, искренние слова всегда поражают до глубины души и запоминаются надолго.

Пишите только искренние слова / Фото Pexels

Привяжите письмо к событию

Если вам трудно написать такое письмо просто так, то приложите его к подарку в День рождения или по поводу вашей годовщины. Как только начнете поздравлять любимого с праздником, правильные слова появятся сами собой.

Брейншторм поможет

До сих пор трудно? Выпишите все, что привлекает вас в любимом и вспомните счастливые моменты, которые вы пережили вместе. Потом сделайте все эти пункты более индивидуальными. Не "У тебя красивые волосы", а "Мне так нравится зарываться в твои мягкие волосы, когда мы засыпаем вместе".

Вспомните, за что вы любите своего партнера / Фото Pexels

Дайте себе время

Преимущество писем в том, что у вас есть время подумать и описать ваши чувства правильными словами. Поэтому не пишите в спешке. Делайте заметки в течение дня, а затем сложите их в цельный лист.

Без разврата

Интимная переписка может стать отдельным волнующим опытом. Однако нужно знать меру и к подробностям о поцелуях и страстных ночах добавляйте больше чувственных, эмоциональных моментов. В конце концов, подумайте, хотели бы вы, чтобы письмо со столь откровенными признаниями нашли и прочитали ваши дети или внуки?

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Любовь в деталях

Еще один бонус к бумажному письму: его можно оформить так, как вы пожелаете. Добавьте милые канцелярские мелочи или наклейки, чтобы еще больше показать свою любовь.