Розповісти про свої почуття буває дуже нелегко. Здивуйте свого коханого чуттєвим подарунком – любовним листом. Подаруйте його, щоб подякувати, привітати, помиритись чи просто нагадати, як сильно ви його кохаєте.

Усі так звикли до миттєвих повідомлень у месенджерах: кілька коротких речень або й слів, ось і вся романтика. Повірте, написаний власноруч любовний лист неабияк вразить вашого коханого. Слідуйте цим простим правилам, щоб ваше романтичне послання справило найкраще враження.

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З яких слів почати

Початок – це найважливіше. Тому пропонуємо кілька варіантів зворушливих перших слів, які вразять вашого коханого, і він не зможе відірватись від листа.

Якщо ви на відстані

Я сумую за тобою.

Мені так хочеться побачити тебе.

На відстані мені про тебе нагадує…

Мене завжди захоплювала твоя здатність…

У мене перехоплює подих, коли ти…

Я зараз думаю про тебе.

Щоб подякувати

Я почуваюсь найщасливішою людиною на світі, коли ти…

Я думаю про все те, що ти для нас робиш.

Просто хочу сказати, що мені з тобою так добре.

Знайдіть час, щоб подякувати коханому / Фото Pexels

Якщо у вас було непорозуміння

Останнім часом нам було важко, проте я хочу, щоб ти знав, як я ціную наші стосунки.

Попри усі проблеми, я рада, що ми проживаємо це разом.

З певної нагоди

Наша річниця нагадує мені, як мені з тобою пощастило.

З нетерпінням чекаю, щоб відсвяткувати з тобою…

Це свято нагадує мені, які особливі наші стосунки.

Щоб здивувати у звичайний день

Я закохуюсь у тебе сильніше щодня.

Я завжди відчуваю до тебе найсильніші почуття, але саме сьогодні я захотіла написати це на папері.

Сьогодні такий хороший день, щоб сказати, як сильно я люблю тебе.

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6 важливих правил

Ви вже розпочали свого листа найромантичнішими словами, а що далі? Любовний лист не повинен нагадувати набір штампів із фільмів про кохання, тому постарайтесь його персоналізувати, аби у кожному речення вгадувався ваш почерк. Щоб полегшити собі завдання, скористайтесь цими правилами.

Не бійтесь відкриватись

Багатьом людям незручно настільки відкрито виражати свої почуття. Проте подумайте, як приємно вашому партнеру буде читати ці слова, наскільки воно його зворушать. Не бійтесь показати свою вразливість, щирі слова завжди вражають до глибини душі і запам'ятовуються надовго.





Пишіть лише найщиріші слова / Фото Pexels

Прив'яжіть лист до події

Якщо вам важко написати такого листа просто так, то додайте його до подарунка у День народження чи на вашу річницю. Як тільки почнете вітати коханого зі святом, правильні слова з'являться самі собою.

Брейншторм допоможе

Досі важко? Випишіть усе, що приваблює вас у коханому та пригадайте щасливі моменти, які ви пережили разом. А тоді зробіть усі ці пункти більш індивідуальними. Не "У тебе гарне волосся", а "Мені так подобається зариватись у твоє м'яке волосся, коли ми засинаємо разом".





Пригадайте, за що ви любите свого коханого / Фото Pexels

Дайте собі час

Перевага листів у тому, що у вас є час подумати і описати ваші почуття правильними словами. Тому не пишіть поспіхом. Робіть замітки протягом дня, а потім складіть їх у цілісний лист.

Без розпусти

Інтимне листування може стати окремим хвилюючим досвідом. Проте потрібно знати міру і до подробиць про поцілунки та пристрасні ночі додавайте більше чуттєвих, емоційних моментів. Зрештою, подумайте, чи хотіли б ви, щоб листа з настільки відвертими зізнаннями знайшли і прочитали ваші діти чи онуки?

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Кохання у деталях

Ще один бонус до паперового листа: його можна оформити так, як ви забажаєте. Додайте милі канцелярські дрібнички чи наліпки, щоб ще більше показати свою любов.