Для безнадежного романтика любовь – это пульс жизни и наиболее пьянящий порыв из всех, что есть. Безнадежные романтики живут для искр и бабочек в животе, часто мечтая о судьбоносных встречах и свадебных обетах.

Любовь всегда в тренде и есть много преимуществ, чтобы быть безнадежным романтиком. Но действительно ли безопасно полностью отдаваться своим страстям? Давайте узнавать.

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Признаки безнадежного романтика

У безнадежных романтиков всегда найдется время для откровенных разговоров, любовного сообщения или романтического ужина при свечах.

Независимо от того, сколько мучительных разрывов они пережили, их поиски любви никогда не прекращаются.

Такие люди не могут представить свое будущее без кинематографической истории любви.

Они живут с постоянной надеждой, что их фантазии идеальных романтических отношений обязательно станут реальностью.

Почему хорошо и плохо быть безнадежным романтиком

По мнению доктора философии Кэтрин Гертлейн, безнадежные романтики чаще ставят в приоритет именно общение. Они серьезно относятся к своему партнеру, поэтому никогда не позволят себе никаких игр или цинизма.

Здоровая доза романтики помогает человеку видеть добрые намерения у партнера. Романтичность позволяет кому-то быть уязвимым и рисковать должным образом,

– говорит она.

Однако есть и отрицательные стороны, в частности:

Романтики часто совершают необдуманные поступки, чтобы почувствовать любовь.

Они склонны любить свои любовные дела не потому, что влюблены в этого человека, а потому, что им нравятся сами чувства.

Романтики могут не брать на себя ответственность за собственное счастье, отдаваясь в чужие руки.

А в некоторых случаях они могут создать противоположное тому, чего действительно желают.

Социальный психолог Джастин Лемиллер объясняет, что идея найти именно того человека на самом деле может помешать создать постоянные отношения.

"Исследования говорят, что людям с твердыми убеждениями о судьбе, как правило, труднее иметь длительные отношения. Вместо того, чтобы работать над конфликтами, которые возникают, они предпочитают бросить все, воспринимая это как знак. В результате романтики могут никогда не научиться поддерживать здоровые отношения", – говорит он.

Признаки нездорового романтизма

Такие люди слишком идеализируют своих партнеров.

Они категорически не приемлют правду, которая для них является нежелательной. Даже если они узнали об этом из надежного источника.

Их подпитывает отсутствие взаимных чувств. Когда они влюблены, но их партнер не чувствует того же, они считают своей миссией покорить его.

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Нужен баланс

Несмотря на то, что романтика приносит много удовольствия, она должна сосуществовать с определенным уровнем реализма.

Терапевт по межличностной травме и отношениям Дилесия Хэмптон Барнер говорит, что хотя романтическая атмосфера подпитывает пламя любви, основной целью должно быть создание глубокой и длительной близости.

Не надо рисковать своей эмоциональной безопасностью и психическим здоровьем ради отношений. Это значит подходить к отношениям с надеждой и осторожностью. А также никогда не врать себе, чтобы сохранить сказку, отдавать столько, сколько требует этого реальность,

– подчеркнула она.

Важно то, что в поисках идеального партнера, человек может потерять себя и свою сущность. Поэтому основным условием для построения полноценных отношений является прежде всего влюбленность в себя. Отсюда начинается история настоящей любви.